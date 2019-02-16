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550元入手新鞋 SOGO、京站女鞋折扣有夠猛

2019-02-16 16:34聯合報 記者江佩君╱即時報導

最近想買新鞋？台北東、西區兩大百貨都有女鞋優惠。京站時尚廣場將進行開幕10年來最大規模春季改裝，包含B1、2F的女鞋區和飾品區，以及B3F的美食街，即日起至3/6舉辦「改裝出清萬雙女鞋2折起」活動。SOGO忠孝館再度推出高人氣的GRACEGIFT女鞋特賣會，快閃四天鞋款均一價550元、靴款799元。

GRACEGIFT網路流行女鞋特賣會於2/16至2/19在忠孝館12F活動會館快閃四天，鞋款均一價550元、靴款799元。話題鞋款包括美少女戰士和TSUM TSUM聯名款、TSUM TSUM聯名鞋款。必搶人氣清單有金屬馬銜釦樂福穆勒鞋原價1,560元，特價550元；簡約側鬆緊帶短靴原價1,880元，特價799元；TSUM TSUM全真皮莫卡辛原價1,680元，特價799元。單筆滿3千還可現折3百元。

京站改裝，推出超過萬雙女鞋2折起超低價優惠，折扣比季末優惠還要低。鞋款包括運動鞋、休閒鞋、短筒靴、低跟鞋、造型便鞋、尖頭鞋等。TAS可愛造型運動鞋原價3,980元，特價1,980元，限量30雙；Play boy史迪奇休閒鞋原價1,480元，特價690元，現量50雙；JELLY BEANSE 格紋撞色尖頭鞋原價4,980元，特價1,800元，限量30雙。

TAS 可愛造型運動鞋原價3,980元，特價1,980元，限量30雙。圖／京站提...
TAS 可愛造型運動鞋原價3,980元，特價1,980元，限量30雙。圖／京站提供
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JELLY BEANSE格紋撞色尖頭鞋原價4,980元，特價1,800元，限量3...
JELLY BEANSE格紋撞色尖頭鞋原價4,980元，特價1,800元，限量30雙。圖／京站提供
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簡約側鬆緊帶短靴原價1,880元，特價799元。圖／SOGO提供
簡約側鬆緊帶短靴原價1,880元，特價799元。圖／SOGO提供
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TSUM TSUM全真皮莫卡辛原價1,680元，特價799元。圖／SOGO提供
TSUM TSUM全真皮莫卡辛原價1,680元，特價799元。圖／SOGO提供
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金屬馬銜釦樂福穆勒鞋原價1,560元，特價550元。圖／SOGO提供
金屬馬銜釦樂福穆勒鞋原價1,560元，特價550元。圖／SOGO提供
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