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6款香調帶你去旅行！Massimo Dutti首度推香水系列

2019-02-16 15:23聯合報 記者陳立儀╱即時報導

西班牙時尚品牌Massimo Dutti首度推出香水系列，以Massimo Dutti鐘愛的旅行主題為靈感，共有6款男女香水，以不同城市或旅遊目的地為名，融和獨特的城市建築或大自然美學，穿越地域時空，啟發旅程中的香氣想像，與Massimo Dutti的時裝搭配出沉穩內斂的高雅韻味。

Massimo Dutti的3款女香中，「Manhattan Light（曼哈頓）」以蘋果，佛手柑，荔枝，牡丹，玫瑰、零陵香豆的高雅濃郁，詮釋曼哈頓的奢華、熱情與夢幻；「Souffle Marais（瑪黑） 」以薑花，金銀花、橙香、木蘭葉、鳶尾根、檀香等前衛的都會香調，致敬這個文青藝術的先趨之地；「Evening Whispers（月夜）」象徵每趟自然之旅所期待的神祕夜晚，以杏仁、鳶尾花、桃子、櫻桃、香草、絲絨玫瑰等展現低調清新。

而3款男香中，「Kashbah Sunset（摩洛哥）」以梨、大黃、天竺葵、番紅花、香草、白百合為主要香氣，形容這個繁華的異域城市中目不暇給的奇幻辛香與藝術場景，並散發乾燥溫暖的度假風情；「Island Accord（海島）」利用檸檬、血橙、黑醋栗、茉莉、薄荷、橙花等清新舒適的香調，呈現經典的度假首選；「Sandy Papyros（沙洲）」則以羅勒、豆蔻、葡萄柚、青蘋果、茉莉花辦、廣藿香等木質與花香調，探索隱世景點的誘惑。

Massimo Dutti香水系列100ml售價2,250元，除了單瓶銷售之外，還有3款一組的30ml香水組合，以及包含10ml試管香水與同款香氛的香水香氛組。

Massimo Dutti「Island Accord（海島）」利用檸檬、血橙、...
Massimo Dutti「Island Accord（海島）」利用檸檬、血橙、黑醋栗、茉莉、薄荷、橙花等清新舒適的香調，呈現經典的度假首選。圖／Massimo Dutti提供
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Massimo Dutti「Manhattan Light（曼哈頓）」調和蘋果，...
Massimo Dutti「Manhattan Light（曼哈頓）」調和蘋果，佛手柑，荔枝，牡丹，玫瑰、零陵香豆的高雅濃郁。圖／Massimo Dutti提供
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Massimo Dutti「Sandy Papyros（沙洲）」則以羅勒、豆蔻、...
Massimo Dutti「Sandy Papyros（沙洲）」則以羅勒、豆蔻、葡萄柚、青蘋果、茉莉花辦、廣藿香等木質與花香調，探索隱世景點的誘惑。圖／Massimo Dutti提供
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Massimo Dutti香水香氛組，售價2,750元。圖／Massimo Du...
Massimo Dutti香水香氛組，售價2,750元。圖／Massimo Dutti提供
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Massimo Dutti「Souffle Marais（瑪黑） 」以薑花，金銀...
Massimo Dutti「Souffle Marais（瑪黑） 」以薑花，金銀花、橙香、木蘭葉、鳶尾根、檀香等前衛的都會香調，致敬這個文青藝術的先趨之地。圖／Massimo Dutti提供
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