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女神卡卡變優雅？內衣外穿妖豔性感還是不能少

2019-02-16 15:08聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

近期頒獎典禮緊鑼密鼓，女神卡卡（Lady Gaga）以《一個巨星的誕生》歌曲〈Shallow〉掃回葛萊美3座獎項包括最佳流行歌手、最佳流行組合／團體、最佳影視表演獎，她在典禮上的銀色不對稱禮服，也令人驚豔。向來搞怪的卡卡在近期穿了多套高雅女神的晚裝，展現巨星的華麗閃亮，卻也不乏內衣外穿的性感，展現無法定位、狂放不羈的女神之姿。

█穿搭放閃無極限 銀色系閃耀性感

女神卡卡不用配襯未婚夫，一個人也能放閃巨星光輝，炫目得令人無法逼視，她在第61屆（Grammy Awards）葛萊美獎力挺設計師好友Hedi Slimane，穿上銀色不對稱禮服，側身荷葉邊抓皺、高衩裙襬帶來強大氣勢，盡顯奪獎氣場；她選搭Tiffany的Blue Book系列鑽石項鍊，是以不規則的鑽石鑲嵌，冰雪為設計靈感，打造冰山美人的細緻與空靈，大約91克拉、共237顆鑽石花了365天手工製作而成，完全巨星規格。

而典禮結束後，女神卡卡也呈現被CELINE包下整晚穿搭的好友級待遇，換上CELINE珠繡上衣，由細小的鉚釘鑲嵌而成，整件衣服都寫了女神卡卡的名字；好心情的她加碼放送性感，直接穿內衣搭襯CELINE西裝外套，西裝外套上的珠繡由工匠耗時5天手工縫製而成，由她演繹不僅妖豔性感，還帶著自信的帥氣。

拉斯維加斯米高梅公園酒店舉行的Jazz & Piano巡迴演出時，女神卡卡穿上黑色燕尾服，看似簡約黑色金屬感布料的燕尾服連身衣，繫上由2,300多顆黑色施華洛世奇水晶製成的閃亮腰帶；這件服裝還搭配了可拆式的多層黑色與虹彩烏干紗和薄紗製成的240公尺長裙，浮誇閃耀。

█白色女神顯高貴 極致典雅的卡卡

除了黑色、銀色系亮片鑲好鑲滿的高調服裝，女神卡卡近期也穿上高貴晚禮服，展現她身為穿搭界神力女超人的無敵駕馭功力。

同樣在拉斯維加斯巡迴表演時，她和傳奇音樂人東尼．班奈特（Tony Bennett）共同演出時穿另一套Ralph Lauren Collection禮服，全手工刺繡晚禮服是超過53,000顆施華洛世奇小水晶和250顆白水晶縫製而成，裙襬配襯羽毛，夢幻華麗。

早前她在奧斯卡提名午宴（91st Oscars Nominees Luncheon）穿的一襲路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）晚宴服則令人印象深刻，袖飾來自女裝藝術總監Nicolas Ghesquière用堆疊、抓褶、立裁表現的外太空元素，讓服裝有建築般的立體結構，也展現女明星的霸氣。此外，在廣播影評人協會獎典禮上，女神卡卡奪得最佳女主角和最佳電影歌曲，她當天穿的是CALVIN KLEIN BY APPOINTMENT淡粉色絲質晚禮服，簡約出眾，來自Calvin Klein為她量身訂做的風采。

白色似乎是近期女神卡卡喜愛的優雅選色，她參加於洛杉磯舉行的美國演員工會獎（SAG Award）時，以Dior 2019春夏訂製服出席，搭配Tiffany & Co. Blue Book系列的項鍊、耳環以及Jimy Choo鞋履，宛如瑪莉蓮夢露般性感慵懶。

葛萊美獎上女神卡卡選穿CELINE銀色不對稱禮服。圖／取自IG
葛萊美獎上女神卡卡選穿CELINE銀色不對稱禮服。圖／取自IG
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葛萊美獎上女神卡卡選穿CELINE銀色不對稱禮服。圖／CELINE BY HED...
葛萊美獎上女神卡卡選穿CELINE銀色不對稱禮服。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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和音樂人馬克朗森（Mark Ronson）合影的女神卡卡，身上的珠繡西裝外套搭配...
和音樂人馬克朗森（Mark Ronson）合影的女神卡卡，身上的珠繡西裝外套搭配帽飾來自CELINE。圖／取自IG
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女神卡卡穿著亮片鑲飾的Ralph Lauren Collection訂製禮服，在...
女神卡卡穿著亮片鑲飾的Ralph Lauren Collection訂製禮服，在拉斯維加斯演出。圖／Ralph Lauren提供
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女神卡卡於當晚典禮結束後換上CELINE珠繡上衣。圖／CELINE BY HED...
女神卡卡於當晚典禮結束後換上CELINE珠繡上衣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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Lady Gaga在第25屆美國演員工會獎穿Dior 2019春夏高級訂製服。圖...
Lady Gaga在第25屆美國演員工會獎穿Dior 2019春夏高級訂製服。圖／取自IG
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女神卡卡這一套華麗閃耀的訂製服來自Ralph Lauren。圖／Ralph La...
女神卡卡這一套華麗閃耀的訂製服來自Ralph Lauren。圖／Ralph Lauren提供
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女神卡卡身穿為她量身打造的Calvin Klein禮服出席廣播影評人協會獎典禮。...
女神卡卡身穿為她量身打造的Calvin Klein禮服出席廣播影評人協會獎典禮。圖／取自IG
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奧斯卡獎提名午宴上Lady Gaga穿的是路易威登晚禮服。圖／取自celebma...
奧斯卡獎提名午宴上Lady Gaga穿的是路易威登晚禮服。圖／取自celebmafia.com
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女神卡卡穿著亮片鑲飾的Ralph Lauren Collection訂製禮服，在...
女神卡卡穿著亮片鑲飾的Ralph Lauren Collection訂製禮服，在拉斯維加斯演出。圖／Ralph Lauren提供
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拉斯維加斯西裝
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