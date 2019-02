女神卡卡變優雅?內衣外穿妖豔性感還是不能少

2019-02-16 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



近期頒獎典禮緊鑼密鼓,女神卡卡(Lady Gaga)以《一個巨星的誕生》歌曲〈Shallow〉掃回葛萊美3座獎項包括最佳流行歌手、最佳流行組合/團體、最佳影視表演獎,她在典禮上的銀色不對稱禮服,也令人驚豔。向來搞怪的卡卡在近期穿了多套高雅女神的晚裝,展現巨星的華麗閃亮,卻也不乏內衣外穿的性感,展現無法定位、狂放不羈的女神之姿。

█穿搭放閃無極限 銀色系閃耀性感

女神卡卡不用配襯未婚夫,一個人也能放閃巨星光輝,炫目得令人無法逼視,她在第61屆(Grammy Awards)葛萊美獎力挺設計師好友Hedi Slimane,穿上銀色不對稱禮服,側身荷葉邊抓皺、高衩裙襬帶來強大氣勢,盡顯奪獎氣場;她選搭Tiffany的Blue Book系列鑽石項鍊,是以不規則的鑽石鑲嵌,冰雪為設計靈感,打造冰山美人的細緻與空靈,大約91克拉、共237顆鑽石花了365天手工製作而成,完全巨星規格。

而典禮結束後,女神卡卡也呈現被CELINE包下整晚穿搭的好友級待遇,換上CELINE珠繡上衣,由細小的鉚釘鑲嵌而成,整件衣服都寫了女神卡卡的名字;好心情的她加碼放送性感,直接穿內衣搭襯CELINE西裝外套,西裝外套上的珠繡由工匠耗時5天手工縫製而成,由她演繹不僅妖豔性感,還帶著自信的帥氣。

在拉斯維加斯米高梅公園酒店舉行的Jazz & Piano巡迴演出時,女神卡卡穿上黑色燕尾服,看似簡約黑色金屬感布料的燕尾服連身衣,繫上由2,300多顆黑色施華洛世奇水晶製成的閃亮腰帶;這件服裝還搭配了可拆式的多層黑色與虹彩烏干紗和薄紗製成的240公尺長裙,浮誇閃耀。

█白色女神顯高貴 極致典雅的卡卡

除了黑色、銀色系亮片鑲好鑲滿的高調服裝,女神卡卡近期也穿上高貴晚禮服,展現她身為穿搭界神力女超人的無敵駕馭功力。

同樣在拉斯維加斯巡迴表演時,她和傳奇音樂人東尼.班奈特(Tony Bennett)共同演出時穿另一套Ralph Lauren Collection禮服,全手工刺繡晚禮服是超過53,000顆施華洛世奇小水晶和250顆白水晶縫製而成,裙襬配襯羽毛,夢幻華麗。

早前她在奧斯卡提名午宴(91st Oscars Nominees Luncheon)穿的一襲路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)晚宴服則令人印象深刻,袖飾來自女裝藝術總監Nicolas Ghesquière用堆疊、抓褶、立裁表現的外太空元素,讓服裝有建築般的立體結構,也展現女明星的霸氣。此外,在廣播影評人協會獎典禮上,女神卡卡奪得最佳女主角和最佳電影歌曲,她當天穿的是CALVIN KLEIN BY APPOINTMENT淡粉色絲質晚禮服,簡約出眾,來自Calvin Klein為她量身訂做的風采。