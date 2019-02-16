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HOLA冬出清3折起！「搶敗清單」出爐 這幾款買到賺到

2019-02-16 13:46聯合報 記者陳立儀╱即時報導

HOLA特力和樂冬出清登場，即日起至3月6日祭出全館3折起特惠，囊括餐具、窗簾、居家紡織品、傢俱、收納用品、地毯、踏墊、寢具等上千件超值居家生活用品，眾多單品只需銅板價，除了中港店之外的HOLA全台門市都可挖寶。

在本次HOLA特力和樂冬出清中最值得搶敗的包括IG擺盤拍照必備的和悅系列餐具，折扣後單件44元起；奈米陶瓷材質刀具系列擁有極細切面，有利於分切食材時減少水分流失，3折後最低119元起；使用時不易留刀痕、避免發霉的HOLA高密度木纖維止滑砧板2入組，即日起至2月17日限定特價999元，全台限量200組；HOLA幻彩避震輪26吋拉桿箱，由知名行李箱品牌CROWN代工製造，即日起至2月17日限定特價2,290元；HOLA床包式防水防蟎保潔墊系列，採用物理防螨技術，且100%防水，2月21日至2月24日限定特價499元起；原價6,280元的HOLA 316複合不鏽鋼炒鍋32cm於2月21日至2月24日祭出限定特價1,880元，全台限量1,000個。

此外，即日起至2月24日同步於HOLA內湖、士林、中和、新店、南崁、中壢、竹北、新竹、北屯、嘉義、永康、仁德、左營、羅東店共14家門市舉辦「寢具特賣會」，多款素色天絲寢具特惠5折，具抗菌防螨功效、訴求與天絲一樣細緻柔軟的木棉絲兒童寢具特價3折，各特賣門市現場還有多款緹花四件床被組、精選印花、緹花、色織寢具單品，同樣全數3折起，單品特價後最低只要264元，花色、尺寸、款式依現場實物為主，數量有限售完為止。

凌翠天絲蠶絲緹花床被組雙人原價16,980元，即日起至2月24日HOLA寢具特賣...
凌翠天絲蠶絲緹花床被組雙人原價16,980元，即日起至2月24日HOLA寢具特賣會3折特價5,094元。圖／HOLA特力和樂提供
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HOLA幻彩行李箱，即日起至2月17日限定特價2,290元。圖／HOLA特力和樂...
HOLA幻彩行李箱，即日起至2月17日限定特價2,290元。圖／HOLA特力和樂提供
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HOLA奈瓷刀具系列，3折後最低119元起。圖／HOLA特力和樂提供
HOLA奈瓷刀具系列，3折後最低119元起。圖／HOLA特力和樂提供
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即日起至2月24日HOLA全台14家門市舉辦寢具特賣會。圖／HOLA特力和樂提供
即日起至2月24日HOLA全台14家門市舉辦寢具特賣會。圖／HOLA特力和樂提供
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HOLA316複合不鏽鋼32cm炒鍋原價6,280元、2月21日至2月24日限定...
HOLA316複合不鏽鋼32cm炒鍋原價6,280元、2月21日至2月24日限定特價1,880元，全台限量1,000個。圖／HOLA特力和樂提供
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HOLA床包式防水防螨保潔墊系列，2月21日至2月24日限定特價499元起。圖／...
HOLA床包式防水防螨保潔墊系列，2月21日至2月24日限定特價499元起。圖／HOLA特力和樂提供
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HOLA高密度木纖維止滑砧板2入組，即日起至2月17日限定特價999元，全台限量...
HOLA高密度木纖維止滑砧板2入組，即日起至2月17日限定特價999元，全台限量200組。圖／HOLA特力和樂提供
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