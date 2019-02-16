HOLA冬出清3折起！「搶敗清單」出爐 這幾款買到賺到

2019-02-16 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



HOLA特力和樂冬出清登場，即日起至3月6日祭出全館3折起特惠，囊括餐具、窗簾、居家紡織品、傢俱、收納用品、地毯、踏墊、寢具等上千件超值居家生活用品，眾多單品只需銅板價，除了中港店之外的HOLA全台門市都可挖寶。

在本次HOLA特力和樂冬出清中最值得搶敗的包括IG擺盤拍照必備的和悅系列餐具，折扣後單件44元起；奈米陶瓷材質刀具系列擁有極細切面，有利於分切食材時減少水分流失，3折後最低119元起；使用時不易留刀痕、避免發霉的HOLA高密度木纖維止滑砧板2入組，即日起至2月17日限定特價999元，全台限量200組；HOLA幻彩避震輪26吋拉桿箱，由知名行李箱品牌CROWN代工製造，即日起至2月17日限定特價2,290元；HOLA床包式防水防蟎保潔墊系列，採用物理防螨技術，且100%防水，2月21日至2月24日限定特價499元起；原價6,280元的HOLA 316複合不鏽鋼炒鍋32cm於2月21日至2月24日祭出限定特價1,880元，全台限量1,000個。