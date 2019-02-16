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迪奧超完美快閃店 進駐新光三越A11

2019-02-16 11:22經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

全台首間「迪奧超完美快閃店」，自即日起至3月3日進駐新光三越A11，全店以黑金色系打造，並結合了以迪奧高級訂製時裝秀為靈感的經典籐格紋搖滾釘製圖案作為店裝整體設計靈感，呈現既摩登又時尚的高質感。

「迪奧超完美快閃店」並在區域規劃上，設置了專業的諮詢區，以及各式試妝區，並展有最全面完整的迪奧超完美系列底妝，訴求無論任何膚色及膚質，都可以在這裡找到最適合的底妝。

此外，「迪奧超完美快閃店」也推出多項限量單品，包括：全台獨家的迪奧藍星唇膏愛戀之吻限量版，以三款浪漫火紅色選，有#999的迪奧紅、顯白的櫻桃紅#520，以及豔麗奔放的火紅色#080，搭配DIOR幸運之星和浪漫之心圖騰。

同時，這裡也有全台首賣的迪奧輕透光燦礦物蜜粉餅（戀戀織光限量版），以彷彿高級訂製服細緻手工繡線勾勒出的獨特五芒星愛心盤面，為雙頰帶來柔美細緻的光芒。

快閃店營運期間，「迪奧超完美快閃店」還將舉辦多場超完美底妝教學，平日（周一至周四）可與迪奧專業彩妝師團隊預約一對一超完美底妝諮詢，繳交預約金$500並出席活動，即贈迪奧幸運鈴蘭吊飾乙個；假日（周五至周日）則有迪奧全國彩妝師親自傳授超完美底妝技巧。

此外，在店內的經典籐格紋搖滾拍照區，每日前50名消費者可於此拍照上傳FB/IG打卡，即贈送超完美相片翻翻書乙份。同時，迪奧超完美快閃店也推出了多項期間限定優惠，自即日起至2月17日凡購買任一超完美底妝新品，即贈限量「超完美訂製隨身鏡」乙個; 活動期間購買任一底妝新品搭配任一凍妍新肌系列精華，即贈限量「Miss Dior香水精巧版 (5ml)及時尚托特袋」; 消費滿 $8,800，則贈「迪奧時尚釘製包」乙個。

超完美持久氣墊粉餅＋藍星唇膏愛戀之吻限量版。 迪奧/提供
超完美持久氣墊粉餅＋藍星唇膏愛戀之吻限量版。 迪奧/提供
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輕透光燦礦物蜜粉餅（戀戀織光限量版）。 迪奧/提供
輕透光燦礦物蜜粉餅（戀戀織光限量版）。 迪奧/提供
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全台首間「迪奧超完美快閃店」，自即日起至3月3日進駐新光三越A11，全店以黑金色...
全台首間「迪奧超完美快閃店」，自即日起至3月3日進駐新光三越A11，全店以黑金色系打造，並結合了以迪奧高級訂製時裝秀為靈感的經典籐格紋搖滾釘製圖案作為店裝整體設計靈感，呈現既摩登又時尚的高質感。 迪奧/提供
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