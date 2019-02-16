兩岸搶開「開放教育」 台灣修課人數5年暴增破5萬

2019-02-16 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



開放教育課程近年如雨後春筍，近5年磨課師（MOOC）課程的開課數共為977門，修課總人次破21萬人次，從2013年的4千多人，暴增至2018年的5萬7千多人，大陸近兩年也開始重視，風起雲湧做開放教育。學者憂心，在台灣經營MOOC課程的團隊都是賠錢在做，「政府若繼續忽視，就等著被對岸吞噬。」

自2012年MOOC在美國爆紅以來，利用網路學習已成為歐美先進國家終身學習的主流管道。在台灣，交通大學經營的「ewant育網開放教育平台」和空中大學經營的「TaiwanLIFE台灣全民學習平台」已成為台灣最重要的線上終身學習資源。三年多來，兩個平台合作簽約的大學超過90所，除了台灣的台大、交大等頂大，還包括北京清華大學、上海交通大學等。

高等教育開放資源研究中心課程規劃師李彩愉分析，目前平台中較受歡迎的領域，以時事議題、諮商心理、應用（例如藝術設計和語言文學）類別為大多數。受歡迎的原因除了教師知名度之外，也跟內容題材能夠引起興趣、可確實幫助到實務操作有很大的關係。

自從教育部自2014年開始推動磨課師計畫以來，台灣平均每年推出約100門磨課師課程。高等教育開放資源研究中心主任李威儀表示，2014年政府開始補助磨課師計畫，鼓勵各校做磨課師，百花齊放，「台灣的磨課師課程密度，在全世界是前幾名的」。

李威儀說，從2014到2018年，政府約補助250多門課程，一門課平均補助70萬以上。「做磨課師需要較高的成本投入」，李威儀說，因為要特別錄影，都是整個「團隊」在做，投入經費高，一小時影音成本約7萬至10萬。通常在沒有政府或學校特別支援下，很少有老師願意自己做磨課師。大學推廣開放教育，一直都是自動自發，過去靠的是熱忱，但熱忱不能把這件事支撐太久。

李威儀以台灣平均修課人次最多的「eWant」平台為例，2014年磨課師每門課平均修課人次約超過400人，熱度不輸美國的平台。但漸趨下滑，目前一門課程平均約350修課人次。

他進一步分析，從2014年一開始，平台有1/3用戶來自大陸，四年來，來自大陸的人數比例一直降低，「大陸對我們開放課程的興趣在快速冷卻」，主因是大陸兩年前訂出「2020年前，要產生一萬門精品課程的目標」，去年起，大陸全國大學風起雲湧做開放教育，冒出大量課程。

「開放教育對台灣整體教育環境的貢獻極大，但政府投入及重視程度卻十分不足。」李威儀說，大陸最近一、二年在此領域有許多大動作，台灣已開始落後，我們的政府若繼續忽視，就等著台灣在開放教育及線上學習領域被對岸所吞噬，我們的學子或人民將來可能會被迫到對岸的網站上去學習。

台灣開放課程暨教育聯盟理事長李大偉表示，MOOC課程的優勢包括，完整的線上學習課程，包括：線上討論、作業、小考、同儕互評、段考或期末報告。課程內容講求吸睛，將原來實體課程的內容重新規畫，包括精簡及模組化。不需學校學籍，可免費註冊使用課程；許多傳統課程師生比都很小，但MOOC設計給廣大群眾使用，沒有課程人數限制。

至於MOOC的劣勢，李大偉說，「完課率」太低，一般上課的人數只有5％的學生會完成課程。