台北101燈光新圖騰 元宵限定一連5天點亮台北夜空

2019-02-15 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



今晚開始，台北101外牆燈光變得不一樣了。台北101從2月15日起到元宵夜一連五天，外牆燈光有了新花樣，且特別的是，燈光設計出自三位偏鄉兒童之手，他們依照泰雅族文化圖騰所設計並融入燈光之中，一連五天點亮台北夜空。

這也是台北101首度讓孩子們設計燈光，他們的作品一連五天在台北的天空點亮。這是台北101藉由與均一教育平台、國際照明大師賴雨農合作，運用網路教學進行「翻轉教育」，讓偏鄉孩童學習燈光之美，進而設計台北101大樓的外牆照明燈光。

來自宜蘭縣大同國小松羅分校的三位小朋友都是泰雅族，他們分別運用泰雅傳統服飾的三原色和主要作物小米的黃色色調來呈現台北101大樓的頂冠、運用「彩虹橋」的七彩呈現建築四邊的W角，把紋面圖騰做為呈現大樓牆面的主花紋，創意發想同時結合了部落文化傳承。

台北101大樓營運處營運長劉家豪說，台北101做為國際地標的角色，不只是在意外在美感，而是在乎一種人與人的連結；當一盞盞燈光亮起，傳遞的不只是光的能量，很多時候我們更能感受到的是設計者的溫暖。

台北101大樓委由十聿照明設計進行建築燈光改造，於2017年底完成外牆燈光改造。新一代的智慧照明利用網路信號線，後台因此可以藉電腦來控制燈光的開關、明暗、顏色。