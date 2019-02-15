獨家直擊！「東京迪士尼花車」來了 隱藏米奇超卡哇依

2019-02-15 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



粉絲們注意了！預計將於2月24日台北燈節時參與踩街遊行的「東京迪士尼花車」，已被直擊提前現身於西門町商圈。雙層設計的花車，不僅上方有35週年慶的專屬圖樣，甚至連車燈、方向燈等細節，都可以看見隱藏米奇的設計，讓人忍不住一拍再拍！

本次東京迪士尼度假區特別於台北燈節時前來參與踩街遊行，甚至連官方網站都放上預告資訊，十分看重本次活動。但是除了時間與地點，還有告知將會有「米奇與其他明星」之外，所有的細節均保密到家。

儘管細節保密，但參與踩街遊行的花車「Dream Cruiser III」，已經遭直擊現身於西門町商圈。全車長度估計約9～10公尺，以白色為主要顏色，處處都可見到東京迪士尼35週年慶祝的「Happiest Celebration」彩繪主題，還有巨型的米奇圖案、煙火、彩帶等歡慶元素。雙層式的露台設計，也能讓當日登場的迪士尼明星們與民眾一同互動。

若仔細看，花車的方向燈、後車燈，還有車頭商標等地，處處都可以看到最招牌的「米奇頭」設計，若仔細尋找，在車體左後方，還可以找到僅有約50元硬幣大小的「超隱藏米奇」彩蛋，呈現出非常多的細節，值得粉絲慢慢拍。

據了解，本次的花車遊行，乃是東京迪士尼度假區35週年慶祝活動中，唯一安排的海外遊行活動，全球僅此一場。而Dream Cruiser也是專門針對戶外遊行特別打造的遊行花車，甚至連園區內都看不到，因此更具觀賞價值。