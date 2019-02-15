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獨家直擊！「東京迪士尼花車」來了 隱藏米奇超卡哇依

2019-02-15 22:12聯合報 記者陳睿中╱即時報導

粉絲們注意了！預計將於2月24日台北燈節時參與踩街遊行的「東京迪士尼花車」，已被直擊提前現身於西門町商圈。雙層設計的花車，不僅上方有35週年慶的專屬圖樣，甚至連車燈、方向燈等細節，都可以看見隱藏米奇的設計，讓人忍不住一拍再拍！

本次東京迪士尼度假區特別於台北燈節時前來參與踩街遊行，甚至連官方網站都放上預告資訊，十分看重本次活動。但是除了時間與地點，還有告知將會有「米奇與其他明星」之外，所有的細節均保密到家。

儘管細節保密，但參與踩街遊行的花車「Dream Cruiser III」，已經遭直擊現身於西門町商圈。全車長度估計約9～10公尺，以白色為主要顏色，處處都可見到東京迪士尼35週年慶祝的「Happiest Celebration」彩繪主題，還有巨型的米奇圖案、煙火、彩帶等歡慶元素。雙層式的露台設計，也能讓當日登場的迪士尼明星們與民眾一同互動。

若仔細看，花車的方向燈、後車燈，還有車頭商標等地，處處都可以看到最招牌的「米奇頭」設計，若仔細尋找，在車體左後方，還可以找到僅有約50元硬幣大小的「超隱藏米奇」彩蛋，呈現出非常多的細節，值得粉絲慢慢拍。

據了解，本次的花車遊行，乃是東京迪士尼度假區35週年慶祝活動中，唯一安排的海外遊行活動，全球僅此一場。而Dream Cruiser也是專門針對戶外遊行特別打造的遊行花車，甚至連園區內都看不到，因此更具觀賞價值。

除了2月15日晚間短暫現身快閃外，東京迪士尼花車預計將自2月16日至2月23日期間，正式靜態展示於中華路、漢口街口，並於2月24日下午15:00時，於台北燈節的踩街活動登場，藉時還將會有米奇等明星，以及小朋友遊行隊伍一同現身。

花車連後車燈都是米奇頭的造型，模樣超可愛。記者陳睿中／攝影
花車連後車燈都是米奇頭的造型，模樣超可愛。記者陳睿中／攝影
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東京迪士尼度假村的Dream Cruiser III遊行花車，將於2月16日起在...
東京迪士尼度假村的Dream Cruiser III遊行花車，將於2月16日起在西門町商圈展出。記者陳睿中／攝影
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車身側面的警示燈，同樣也是米奇造型。記者陳睿中／攝影
車身側面的警示燈，同樣也是米奇造型。記者陳睿中／攝影
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在車身左後方，可以看見僅有50元硬幣大小的「超隱藏版米奇」。記者陳睿中／攝影
在車身左後方，可以看見僅有50元硬幣大小的「超隱藏版米奇」。記者陳睿中／攝影
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車頭前，同樣也有米奇的標誌。記者陳睿中／攝影
車頭前，同樣也有米奇的標誌。記者陳睿中／攝影
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整台花車長約9～10公尺，採用雙層設計。記者陳睿中／攝影
整台花車長約9～10公尺，採用雙層設計。記者陳睿中／攝影
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迪士尼東京
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