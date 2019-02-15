考公職就像一場烘焙···甜點女孩考取「死亡之組」

2019-02-15 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



「嗜」甜點如命的25歲女孩劉必瑩，曾夢想到法國研修，成為一名甜點師傅，人生志向卻轉了個彎，投入有「死亡之組」之稱的一般行政高考，現任職於金門農工生輔組。讀書與做甜點，看似八竿子打不著的兩件事，劉必瑩卻從中領略到相同奧義：想把事情做好，唯有勤練。

對甜點的狂熱，讓劉必瑩選擇就讀高餐烘培管理系，畢業後北上她借住親戚家，忍受24K的低薪，在知名甜點店學藝，但工作半年遲遲無法提升勞動條件，喜愛與痛苦交織拉扯，讓她身心俱疲，在公務員家人的建議下，劉必瑩抱持姑且休生養息的心態，轉考公職。

只懂得製作甜點的她，剛開始看到考科內容一頭霧水，但也因為不懂，才讓劉必瑩比別人更格外注重基本功，除上課勤抄筆記，上課完隔天一定立刻複習錄音檔，加深記憶。

她也發揮想像力，將考科取名化作一道道甜點，提升對不熟科目的好感度，「用甜點洗腦自己」，像劉必瑩覺得憲法是入門考科，就將它取名為戚風蛋糕，「因為同樣都是平易近人、大家都會接觸到的東西。」她更回想起在校學做甜點的光景，上課、回想老師講解、反覆練習、觀察他人作法、實際動手操作，體悟到讀書何嘗不是如此循序漸進，讀書與做甜點，原來有異曲同工之妙，而這次她烘培的，是一場公職考試。

劉必瑩自認上榜關鍵是她勤加練筆，不放棄任何模擬試題的機會。她發現考生通常都會有一顆玻璃心，只會埋首苦讀，不願主動交流、切磋與自我檢討，她笑稱自己心臟強，勇於練筆，尤其是「民法總則與刑法總則」，每周必練習考古題，交給補習班老師批改，「寧願在補習班被老師嫌，也不要在試場失敗。」唯有不怕丟臉，才能進步。

讀書之餘，劉必瑩就用做蛋糕、果醬來慰勞自己，為苦悶生活添加一些甜味。她逗趣地說切東西相當療癒，她也常在熬煮果醬的過程中思索人生。即便暫時步出了廚房，劉必瑩的世界還是不能沒有甜點。

劉必瑩說，她著手準備考試3、4個月後，為試水溫而報考應試過一次，當時她甚至連考題都看不懂，結果離上榜分數差了10多分，慘不忍睹，但她在試場觀察到不少考生提早交卷，於是告誡自己每一考科，都要寫到最後一秒，就算不會答題，也要亂掰胡謅、「寫好寫滿。」