「被討厭的勇氣」岸見一郎 被人討厭是活得自由的證據

2019-02-15 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



暢銷書「被討厭的勇氣」作者岸見一郎(左)來台參加台北國際書展。記者陳宛茜╱攝影 分享 facebook

「身邊有人討厭你，正是你活得自由的證據。」以「被討厭的勇氣」一書風靡亞洲的日本作家岸見一郎，今晚受邀在台北國際書展舉辦演講。他表示，寫作此書「不是要大家做討厭的事，而是要大家不要害怕被討厭。」

岸見一郎一九五六年生於京都，高中便以哲學為志向，一九八九年開始研究阿德勒心理學，積極從事阿德勒心理學及古代哲學的著述、演講。他擔任多家醫院精神科的年輕人心理諮商，同時也是日本阿德勒心理學會認定的諮商師與顧問。

十二年前，岸見一郎因為心肌梗塞住院。他恢復意識後，許多護士來到病房，向他請教戀愛之事，「病患成為心理諮商師，有一種奇妙的感覺」。岸見一郎表示，當時醫師告訴他「寫書吧，因為書會留下來」，他意識到「生命會結束，但我的書會留下來」，決定動筆寫作，完成「被討厭的勇氣」。

「被討厭的勇氣」全球暢銷逾四百萬冊，岸見一郎表示，對他來說重要的不是暢銷與否，而是當他知道這本書傳給需要的人，「我便會具備貢獻感，感到開心」。他說，「我的人生觀就是去尋找我可以做出貢獻的事」。

岸見透露，某天讀大學的兒子告訴他「你這麼擔心被人討厭」，他第一次察覺自己害怕被別人討厭，「如此便無法活出自己的人生。」他說，許多找他諮詢的年輕人，都是非常好的人，卻因怕被別人討厭，無法活出自己、過自己想要的生活。

「別人如何評價你，跟你個人的價值根本沒關係。」岸見認為，受到別人稱讚你，你的價值不會變高，反之亦然。

「你喜歡現在的自己嗎？」岸見反問找他諮詢的年輕人，「大部分人都說不喜歡，甚至有人說非常討厭。」他表示，你必須喜歡現在的自己，認為自己具備價值，才能擁有勇氣、活得自在，「當你喜歡自己，便會覺得幸福。」