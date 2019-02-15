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「沒時間保養」不再是藉口！美樂思、帕妃雯主打All-in-One

2019-02-15 20:07聯合報 記者陳立儀╱即時報導

除了朵茉麗蔻、DHC之外，日本通信販售保養品牌Mediplus美樂思、PERFECT ONE帕妃雯在台灣也有新動態，這兩個品牌都主打All-in-One凝露或凝霜，雖然在日本並無特定代言人，但是在台灣分別請來王心凌、白歆惠代言，除了增加品牌曝光度與話題，也藉由代言人進一步傳達品牌的保養理念。

選擇All-in-One凝露或凝霜做為明星商品，美樂思表示在日本主要客群以35歲女性居多，而這個年齡層的女性許多不僅忙於工作，同時還要兼顧家務與育兒，簡化保養步驟的All-in-One凝露就是為了忙碌的生活方式所設計，台灣消費者起初也是以35歲以上女性居多，但近來20世代的年輕人與男性愛用者也逐漸增加。

在台灣深耕5年，美樂思已擁有超過10萬名愛用者，而且回購率極高，在日本、台灣的暢銷商品TOP 3皆為美樂思凝露、DX頂級全效保濕彈力精華、酵素系亮白泡泡洗顏粉，尤其美樂思凝露在日本自2003年至2018年9月底創下通信販售破千萬瓶的佳績，平均單日可賣出超過1,800瓶，台灣單日出貨也超過500瓶。

美樂思找來王心凌代言，傳遞「Stress Off」的理念，意即保養肌膚的同時將持續開了一整天的壓力開關關上，適度休息為明天充電，王心凌也坦言自己最放鬆的時候就是回到家卸下妝髮做保養的時候。美樂思不僅在保養步驟力求簡化，包裝也走極簡風格，並採用「定期配送服務」，為了避免消費者保養品用完卻忘了買或大量囤貨造成浪費，每60天自動配送，選擇定期配送還能享有折扣優惠價。

近30年前以健康食品起家的新日本製藥，當時正值女性開始進入職場的時代，因為女性的活躍，需要更聰明的生活模式，而2006年誕生的帕妃雯，就以強調化妝水、乳液、乳霜、精華液、面膜等All-in-One的水凝霜，具體實現簡單、好用的保養步驟，在日本已累積銷售破4,500萬瓶。帕妃雯2016年底登台開賣，是進軍海外的第一站。

帕妃雯美全效美白水凝霜今年請到久未露面的白歆惠代言，因為白歆惠結婚生子後剛回到職場不久，正是忙於家事、育兒、工作的時刻，而台灣職業婦女相當多，帕妃雯認為她可做為忙碌女性的應援代表。

台灣網購普及，帕妃雯除了投入網路宣傳，在momo購物網、Yahoo奇摩購物中心也能買到，去年起也開始在開架通路販售，並與百貨公司合作設置期間限定的直營快閃店，與消費者多層面接觸，塑造容易購入的環境。

Mediplus美樂思在台灣由王心凌代言。圖／美樂思提供
Mediplus美樂思在台灣由王心凌代言。圖／美樂思提供
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PERFECT ONE帕妃雯以All-in-One水凝霜為主力，實現簡單好用的保...
PERFECT ONE帕妃雯以All-in-One水凝霜為主力，實現簡單好用的保養哲學。圖／帕妃雯提供
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Mediplus美樂思在台灣由王心凌代言。圖／美樂思提供
Mediplus美樂思在台灣由王心凌代言。圖／美樂思提供
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白歆惠接下PERFECT ONE帕妃雯全效美白水凝霜代言。圖／帕妃雯提供
白歆惠接下PERFECT ONE帕妃雯全效美白水凝霜代言。圖／帕妃雯提供
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美樂思凝露採用All-in-One形式，簡化保養步驟。圖／美樂思提供
美樂思凝露採用All-in-One形式，簡化保養步驟。圖／美樂思提供
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