金馬賓館蛻變當代藝術中心 展出德國當代設計大師作品

2019-02-15 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



位於高雄鼓山區的「金馬賓館」， 是具有半世紀歷史的軍事據點，已蛻變為當代藝術中心。金馬賓館與法蘭克福應用藝術博物館合作，今天推出德國當代設計大師Franz Bette弗蘭茲‧貝特《紅×線當代首飾展》，高雄市副市長葉匡時表示，藝術文化對於高雄經濟轉型具有重要意義，希望能與更多產業結合。

金馬賓館原是舊時為前往金門、馬祖前線的國軍，讓親屬送別、探親而建的賓館，現在由御盟集團旗下永添藝術公司規劃經營當代美術館。

高雄市副市長葉匡時今天出特展開幕，他感謝金馬賓館與德籍藝術家Franz Bette攜手合作策畫這項特展，不僅提升高雄的能見度，對於高雄當地藝文發展也很有幫助，並與高雄的五金產業互為連結，產生更高的附加價值，頗具意義。

《紅×線 當代首飾展》邀請的德籍藝術家Franz Bette，是帶領德國國立哈瑙金工學院的靈魂人物，曾為許多國際知名精品如寶齊萊和歐米茄等珠寶首飾設計。身為跨媒材首飾設計師，他以嚴謹的幾何學融合頂尖技術，透過精密計算，賦予當代首飾超越形體與空間維度的真實質感。這次除展出Franz Bette最新系列創作外，也借展佛茨海姆首飾博物館及哈瑙金工之家所典藏的經典作品，

永添藝術執行長邵雅曼表示，引進Franz老師的展覽，是因為曾經被他那種不斷追尋、演化，再演變的動力所感動，這種擁有信仰與信念的能力，幫助他去做這樣未知的實驗，沒有標準答案的命題，讓生命有不一樣的理解。她希望將這樣的思路路徑與意志帶進台灣。