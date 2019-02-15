100萬株鬱金香＋風車！「鬱金香節」讓人1秒到荷蘭

2019-02-15 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



許多人在春季時均會赴日本欣賞壯觀的櫻花美景，但是不僅櫻花，位於九州的豪斯登堡，已經於2月提前迎來盛大的又夢幻的「大鬱金香節」，讓民眾可以提前徜徉在繽紛的百萬株花海之中；3月下旬，還會緊接著一年一度的櫻花祭，讓遊客盡情欣賞粉紅花海美景。

位於長崎縣的豪斯登堡，乃是仿造荷蘭街景所打造的大型主題公園，更是九州極具代表性的觀光景點，吸引不少日劇、廣告前來拍攝取景。每年不同時節，豪斯登堡均會舉行盛大的時令活動，自2月9日至4月14日期間，豪斯登堡即舉行「大鬱金香節」，共展出100萬朵的鬱金香。

在大鬱金香節期間，包括鮮花道路、Bastion花田、阿姆斯特丹廣場等地，都可以看見滿滿鬱金香花海的盛況，結合園區內的古堡、風車等元素，更有置身荷蘭的夢幻錯覺感。在3月16日至4月7日所舉行的特別週期間，豪斯登堡宮殿更會被形形色色的鬱金香裝飾，是日本唯一能欣賞到700種鬱金香的地方，今年還會展出各種鬱金香藝術品，更添觀賞樂趣。