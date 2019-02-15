米其林星廚江振誠的「want to」哲學

2019-02-15 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 袁世珮 ╱即時報導



每位大師的養成背後，要付出難以想像的心力，如今外界看名廚江振誠名利雙收，那是他遠離家人，在異鄉打拚的成果。苦不苦？他說：「所有喜歡的事情，都不辛苦、都不需要努力。」

江振誠，士林長大的孩子，漂到法國習藝，回到亞洲，在新加坡的「Restaurant ANDRE」拿米其林二星、名列全球50最佳餐廳與亞洲50最佳餐廳；回到台北開了餐廳，又在去年6月移居宜蘭，偕媽媽、妻子，一家三口一起下廚，閒暇時坐在茶室，看著窗外水田景色，偶爾玩玩愛犬Lucky，就是走遍世界後的完美生活。

「我的工作是在世界各地跑來跑去，但我一直想回台灣。」江振誠說，宜蘭離台北近，又有很多好食材，「我一天有16到18個小時都要跟別人一起工作，希望自己的一點點時間可以陪家人，想跟媽媽住在一起。」搬到宜蘭鄉下，生活只有彼此及料理。

偷閒一刻，是因為已一路努力，但江振誠不說苦：「如果要說辛苦，那就是過去20幾年沒跟家人在一起，家人更辛苦。至於我，工作上沒有什麼艱苦的，都是應該要付出的。」

「料理本來就是我喜歡的事情，能夠在很棒的地方工作、學習、又有錢領，是很棒的事情。所有喜歡的事情，都不辛苦、都不需要努力。」這是江振誠的「正能量哲學」，就是「I have to」和「I want to」的區別，前者用大腦、後者來自心。

這位如今眾多廚界後輩仰望的星廚說：「我不管做任何事情，都要有答案。沒有一件事情是you have to（必須做）。Everything is a choice（都是選擇問題）。」他選擇所愛，就無所謂辛苦。

到了人生此時，江振誠「選擇」扛起比「經營餐廳」更大的使命，「要讓台灣餐飲界進入下一個階段，不單只是好的料理手法，而是變成具有品牌力、能夠跟國際溝通的語言。」

雖然做教育與理念推廣，並不會使餐廳業績錦上添花，也不能為米其林或世界五十大這些獎項加添保證分，江振誠說：「我從來不在乎獎項。這些獎項對我的團隊非常重要，我希望他們被看到，但我個人並沒有看得這麼重。」