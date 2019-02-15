MCM打造空氣感新款 後背包一秒拆卸變腰包

2019-02-15 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



空氣感讓MCM的春夏新品變得亮麗、輕盈，以Luft（空氣）為主題推出全新的配件、服裝，精準傳達品牌隨時出發的旅行特質，在材質、設計中表現行動力、自由度和創造性，融入飛行概念，打造彩虹、晴空色為主的新品。

MCM 2019春夏系列首度以時尚旅行作為概念延伸，從Luft出發也納入空中極限運動例如跳傘，激發人們對於運動、旅行的渴望與熱情。從材質開始就是輕盈PVC面料與尼龍的運用，服裝上更以輕、薄的風衣來表現；包款部分追求機能、時髦，品牌經典Jemison Visetos系列後背包將跳傘概念作為調節釦帶表現，可拆卸式的包身與前袋可一包兩用，前袋卸下則可獨立成為腰包或斜垮包，此外，各式各樣的行李吊牌，更凸顯說走就走的輕鬆。