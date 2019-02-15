TIFFANY小藍盒再進化！ 夢幻真愛婚戒閃亮又時尚

2019-02-15 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



紐約珠寶品牌TIFFANY & CO.裝在藍色盒子裡的六爪鑲嵌求婚戒，一直是許多女孩一生夢寐以求的幸福象徵。至今人們對於真愛的憧憬未曾改變，但愛情的樣貌卻也隨著時代的演進而變得更豐富。為此，Tiffany & Co.研發全新的鑽石切割技術，推出全新的Tiffany True鑽戒，幾何建築感的戒台設計，更為新的愛情象徵增添摩登風采 。

Tiffany True共有鉑金鑲嵌 True cut方形混合式切割白鑽與18K金鑲嵌枕形改良明亮式切割黃鑽兩款設計，其中今年首度亮相的True cut方形混合式切割是 Tiffany & Co.研發出的創新切割工法。在評量鑽石的4C標準中，淨度、克拉、成色 均屬於先天條件，唯有切割取決於人工技術，而優秀的切割還能提升先天的條件。True cut這種新的花式切割，在腰部以上採用增加表面積的階梯式切割、腰部以下則為能匯聚光線的明亮式切割，讓鑽石主刻面露出的表面積範圍更大，透過提高對比與分散光線來增強其光采。而黃鑽主鑽則採枕形改良明亮式切割，以凝聚彩鑽最迷人的彩度。