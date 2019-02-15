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TIFFANY小藍盒再進化！ 夢幻真愛婚戒閃亮又時尚

2019-02-15 16:03聯合報 記者孫曼╱即時報導

紐約珠寶品牌TIFFANY & CO.裝在藍色盒子裡的六爪鑲嵌求婚戒，一直是許多女孩一生夢寐以求的幸福象徵。至今人們對於真愛的憧憬未曾改變，但愛情的樣貌卻也隨著時代的演進而變得更豐富。為此，Tiffany & Co.研發全新的鑽石切割技術，推出全新的Tiffany True鑽戒，幾何建築感的戒台設計，更為新的愛情象徵增添摩登風采 。

Tiffany True共有鉑金鑲嵌 True cut方形混合式切割白鑽與18K金鑲嵌枕形改良明亮式切割黃鑽兩款設計，其中今年首度亮相的True cut方形混合式切割是 Tiffany & Co.研發出的創新切割工法。在評量鑽石的4C標準中，淨度、克拉、成色 均屬於先天條件，唯有切割取決於人工技術，而優秀的切割還能提升先天的條件。True cut這種新的花式切割，在腰部以上採用增加表面積的階梯式切割、腰部以下則為能匯聚光線的明亮式切割，讓鑽石主刻面露出的表面積範圍更大，透過提高對比與分散光線來增強其光采。而黃鑽主鑽則採枕形改良明亮式切割，以凝聚彩鑽最迷人的彩度。

除了全新切割的美鑽，Tiffany True訂情鑽戒的設計也別出心裁將品牌代表性的T字符碼隱藏在戒托側面，並特別以斜面拋光的方式打造深具建築感的幾何線條，將光線反射到鑽石上。整體設計更將刻意將戒台放低，方便當代女性日常工作時可以配戴不會容易受損，也更容易與線戒堆疊混搭、不顯得特別突兀。除了訂婚鑽戒，Tiffany True系列也有以三色K金打造的T True band戒指可以作為對戒搭配。全系列均以符合道德且對環境負責的環保貴重金屬及鑽石製作。

Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指鑲嵌獨門True cut方形混合式切割...
Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指鑲嵌獨門True cut方形混合式切割白鑽，圖／TIFFANY & Co.提供
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Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指及Tiffany True 18K金鑲...
Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指及Tiffany True 18K金鑲嵌黃鑽戒指，圖／TIFFANY & Co.提供
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Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指疊搭Tiffany T True 18...
Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指疊搭Tiffany T True 18K白金寬版鏤空T字設計戒指及Soleste 鉑金鑽戒，圖／TIFFANY & Co.提供
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Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指，鑲嵌獨門全新的Tiffany Tru...
Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指，鑲嵌獨門全新的Tiffany True花式切割工法主鑽，讓鑽石主刻面露出的表面積範圍更大。圖／TIFFANY & Co.提供
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Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指，戒台側面藏有低調的T字記號。圖／TI...
Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指，戒台側面藏有低調的T字記號。圖／TIFFANY & Co.提供
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Tiffany True 18K金鑲嵌黃鑽戒指，圖／TIFFANY & Co.提...
Tiffany True 18K金鑲嵌黃鑽戒指，圖／TIFFANY & Co.提供
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Tiffany T True 寬版鏤空T字設計戒指（由上至下）18K玫瑰金、18...
Tiffany T True 寬版鏤空T字設計戒指（由上至下）18K玫瑰金、18K白金、18K金，49,000元。圖／TIFFANY & Co.提供
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Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指，戒台側面藏有低調的T字記號。圖／TI...
Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指，戒台側面藏有低調的T字記號。圖／TIFFANY & Co.提供
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Tiffany T True 18K金鏤空T字設計手鍊，17萬4,000元。圖／...
Tiffany T True 18K金鏤空T字設計手鍊，17萬4,000元。圖／TIFFANY & Co.提供
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Tiffany建築
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