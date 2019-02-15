李聖經秀驚人長腿、Twins合體 網美照拍不停

2019-02-15 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



近期真可說是FENDI的Baguette洗版期，為了慶祝此一包款的經典回歸，不僅重現《慾望城市》經典橋段，找了莎拉潔西卡派克拍攝形象影片，更陸續於紐約、香港、首爾舉辦派對活動，讓Baguette的經典面貌深植人心，品牌打造的空間宛如女孩們的夢幻衣帽間，讓女明星變身網美拍不停。

出席首爾場次的李聖經，以FENDI 2019春夏系列純白造型套裝，下衣失蹤的搭法，顯出身高175公分的無敵長腿，搭配白色壓印FF標誌Baguette包款，超級亮眼；當晚出席的還有久違的仙女系女明星奇恩世（Ki Eun-Se），她客串《紳士的品格》之後，幾乎淡出轉型為部落客，這次在首爾The Galleria店內的Baguette包款夢幻樂園，也是拍好拍滿。