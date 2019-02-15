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李聖經秀驚人長腿、Twins合體 網美照拍不停

2019-02-15 15:56聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

近期真可說是FENDI的Baguette洗版期，為了慶祝此一包款的經典回歸，不僅重現《慾望城市》經典橋段，找了莎拉潔西卡派克拍攝形象影片，更陸續於紐約香港首爾舉辦派對活動，讓Baguette的經典面貌深植人心，品牌打造的空間宛如女孩們的夢幻衣帽間，讓女明星變身網美拍不停。

出席首爾場次的李聖經，以FENDI 2019春夏系列純白造型套裝，下衣失蹤的搭法，顯出身高175公分的無敵長腿，搭配白色壓印FF標誌Baguette包款，超級亮眼；當晚出席的還有久違的仙女系女明星奇恩世（Ki Eun-Se），她客串《紳士的品格》之後，幾乎淡出轉型為部落客，這次在首爾The Galleria店內的Baguette包款夢幻樂園，也是拍好拍滿。

香港場次則是在中環置地廣場店舉行，品牌好友容祖兒以丹寧款Baguette包搶鏡，Twins蔡卓妍和鍾欣潼合體共襄盛舉。針對Baguette經典回歸，台北在101的3樓旗艦店置放「Baguette Magnet Wall」磁鐵牆，上面繪有FENDI歷年來推出的各式Baguette圖樣，包含不同材質、花紋、顏色與設計，用以了解此創立於1997年經典包款的沿革與演變，即起到2月底止。

奇恩世在Baguette夢幻樂園拍出相當減齡的美照。圖／FENDI提供
奇恩世在Baguette夢幻樂園拍出相當減齡的美照。圖／FENDI提供
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容祖兒和Twins在FENDI香港Baguette夢幻樂園合影。圖／FENDI提...
容祖兒和Twins在FENDI香港Baguette夢幻樂園合影。圖／FENDI提供
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李聖經以FENDI 2019春夏純白套裝，搭配白色壓印FF標誌Baguette包...
李聖經以FENDI 2019春夏純白套裝，搭配白色壓印FF標誌Baguette包款。圖／FENDI提供
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台北101店上在2月底前置放Baguette Magnet Wall磁鐵牆，展示...
台北101店上在2月底前置放Baguette Magnet Wall磁鐵牆，展示歷年來經典設計。圖／FENDI提供
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李聖經在Baguette夢幻樂園拍照。圖／FENDI提供
李聖經在Baguette夢幻樂園拍照。圖／FENDI提供
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李聖經在Baguette夢幻樂園拍照。圖／FENDI提供
李聖經在Baguette夢幻樂園拍照。圖／FENDI提供
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容祖兒手拿丹寧款Baguette手袋。圖／FENDI提供
容祖兒手拿丹寧款Baguette手袋。圖／FENDI提供
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奇恩世在Baguette夢幻樂園拍出相當減齡的美照。圖／FENDI提供
奇恩世在Baguette夢幻樂園拍出相當減齡的美照。圖／FENDI提供
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李聖經以FENDI 2019春夏純白套裝，搭配白色壓印FF標誌Baguette包...
李聖經以FENDI 2019春夏純白套裝，搭配白色壓印FF標誌Baguette包款。圖／FENDI提供
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容祖兒和Twins在FENDI香港Baguette夢幻樂園合影。圖／FENDI提...
容祖兒和Twins在FENDI香港Baguette夢幻樂園合影。圖／FENDI提供
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Twins合體出席香港FENDI Baguette夢幻樂園活動。圖／FENDI提...
Twins合體出席香港FENDI Baguette夢幻樂園活動。圖／FENDI提供
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