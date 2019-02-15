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朴敏英手指愛心很圈粉 情人節不要閃 送她這個就夠

2019-02-15 15:51聯合報 記者孫曼╱即時報導

「光是聽到Tiffany的名字，女生的心都會激動起來、小鹿亂撞，感覺就是會心情很好、很幸福的的感覺。尤其Tiffany的經典藍色小盒子是許多女性的憧憬。」朴敏英說。紐約珠寶品牌TIFFANY & CO.裝在藍色盒子裡的六爪鑲嵌求婚戒，一直是許多女孩一生夢寐以求的幸福象徵。這次推出全新Tiffany True鑽戒，特別邀請韓國超人氣女星朴敏英來台為新品站台。熱情粉絲更於一早開店就站好卡位，並幸運得到女神一一親切打招呼。

一襲簡約白色洋裝、搭配水鑽紅底高跟鞋的朴敏英，本人個子嬌小，但仙氣爆表，這次更特地於情人節當天飛來台灣 。她表示在這種特別的日子：「 女性都會想收到閃閃亮亮的東西，當然也很好，戀人之間也許送個項鍊或戒指也都不錯。不過我只要能收到巧克力就心滿意足了。」而她表示自己大概國小的時候就和Tiffany結緣，當時就跟著媽媽學會戴上Tiffany愛心墜子的手鍊。

平常最喜歡配戴手環的朴敏英說，其實自己有有一陣子迷上堆疊配戴戒指，尤其喜歡Tiffany的T系列：「因為我喜歡簡約的風格，T系列在簡約的風格當中隱藏著女性溫柔的面貌。」這次配戴的新品Tiffany True系列，在年輕摩登之餘還有Tiffany本來就有的浪漫情懷，她也非常推薦。

在台北101 Tiffany專賣店外，一早就開始聚集朴敏英的粉絲，小小的店外擠滿2、3百人。她在拍攝的空擋還親切地與櫥窗外的粉絲一一以手指愛心打招呼，甜到粉絲心坎裡。

Tiffany True 18K金鑲嵌黃鑽戒指，主鑽70分起，約50萬元起。圖／...
Tiffany True 18K金鑲嵌黃鑽戒指，主鑽70分起，約50萬元起。圖／TIFFANY & Co.提供
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朴敏英在拍攝的空擋親切地與櫥窗外的粉絲一一以手指愛心打招呼。記者陳立凱／攝影
朴敏英在拍攝的空擋親切地與櫥窗外的粉絲一一以手指愛心打招呼。記者陳立凱／攝影
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朴敏英出席Tiffany True定情鑽戒新品發表會，仙氣爆表。記者陳立凱／攝影
朴敏英出席Tiffany True定情鑽戒新品發表會，仙氣爆表。記者陳立凱／攝影
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「金秘書」朴敏英氣質過人笑容甜美。記者陳立凱／攝影
「金秘書」朴敏英氣質過人笑容甜美。記者陳立凱／攝影
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「金秘書」朴敏英一身簡約白色洋裝出席Tiffany True定情鑽戒新品發表會。...
「金秘書」朴敏英一身簡約白色洋裝出席Tiffany True定情鑽戒新品發表會。記者陳立凱／攝影
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「金秘書」朴敏英特地來台出席Tiffany True定情鑽戒新品發表會。記者陳立...
「金秘書」朴敏英特地來台出席Tiffany True定情鑽戒新品發表會。記者陳立凱／攝影
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Tiffany 推出全新 Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指及Tiffa...
Tiffany 推出全新 Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指及Tiffany True 18K金鑲嵌黃鑽戒指。圖／TIFFANY & Co.提供
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朴敏英參觀Tiffany專賣店，大玩戒指混搭，露出俏皮笑容。記者陳立凱／攝影
朴敏英參觀Tiffany專賣店，大玩戒指混搭，露出俏皮笑容。記者陳立凱／攝影
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Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指，鑲嵌獨門全新的Tiffany Tru...
Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指，鑲嵌獨門全新的Tiffany True花式切割工法主鑽，讓鑽石主刻面露出的表面積範圍更大。圖／TIFFANY & Co.提供
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朴敏英特地來台出席Tiffany True定情鑽戒新品發表會。記者陳立凱／攝影
朴敏英特地來台出席Tiffany True定情鑽戒新品發表會。記者陳立凱／攝影
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Tiffany T True 寬版鏤空T字設計戒指（由上至下）18K玫瑰金、18...
Tiffany T True 寬版鏤空T字設計戒指（由上至下）18K玫瑰金、18K白金、18K金，49,000元。圖／TIFFANY & Co.提供
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Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指，可疊搭Tiffany T True ...
Tiffany True 鉑金鑲嵌白鑽戒指，可疊搭Tiffany T True 18K白金寬版鏤空T字設計戒指及Soleste 鉑金鑽戒配戴。圖／TIFFANY & Co.提供
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朴敏英配戴Tiffany True定情鑽戒新品，並混搭鑽戒顯得相當時髦。記者陳立...
朴敏英配戴Tiffany True定情鑽戒新品，並混搭鑽戒顯得相當時髦。記者陳立凱／攝影
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Tiffany愛心氣爆
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