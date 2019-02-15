朴敏英手指愛心很圈粉 情人節不要閃 送她這個就夠

2019-02-15 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



「光是聽到Tiffany的名字，女生的心都會激動起來、小鹿亂撞，感覺就是會心情很好、很幸福的的感覺。尤其Tiffany的經典藍色小盒子是許多女性的憧憬。」朴敏英說。紐約珠寶品牌TIFFANY & CO.裝在藍色盒子裡的六爪鑲嵌求婚戒，一直是許多女孩一生夢寐以求的幸福象徵。這次推出全新Tiffany True鑽戒，特別邀請韓國超人氣女星朴敏英來台為新品站台。熱情粉絲更於一早開店就站好卡位，並幸運得到女神一一親切打招呼。

一襲簡約白色洋裝、搭配水鑽紅底高跟鞋的朴敏英，本人個子嬌小，但仙氣爆表，這次更特地於情人節當天飛來台灣 。她表示在這種特別的日子：「 女性都會想收到閃閃亮亮的東西，當然也很好，戀人之間也許送個項鍊或戒指也都不錯。不過我只要能收到巧克力就心滿意足了。」而她表示自己大概國小的時候就和Tiffany結緣，當時就跟著媽媽學會戴上Tiffany愛心墜子的手鍊。

平常最喜歡配戴手環的朴敏英說，其實自己有有一陣子迷上堆疊配戴戒指，尤其喜歡Tiffany的T系列：「因為我喜歡簡約的風格，T系列在簡約的風格當中隱藏著女性溫柔的面貌。」這次配戴的新品Tiffany True系列，在年輕摩登之餘還有Tiffany本來就有的浪漫情懷，她也非常推薦。