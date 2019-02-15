雄女榜首情史成媒體焦點 當事人要求撤除個資

2019-02-15 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



去年，高雄女中一名高三生指考上台大醫科，成為雄女榜首，卻在昨天情人節（14日）被網友爆料情變同系學長，成為媒體焦點。台大學生會今天表示，相關新聞已侵犯非公眾人物的私領域生活，會長吳奕柔也轉達當事人意見，要求各家媒體立即撤除新聞中的當事人姓名、照片，「否則不排除提出告訴。」

吳奕柔表示，台大作為一所媒體爭先追逐新聞的大學，只因社會大眾愛看，儘管是任何學校都可能發生的校園失火、自殺、情殺事件，就獨台大的報導篇幅較多，「無形增加台大學生非必要和形同原罪的社會壓力」；且這一次，新聞題材擴及台大學生「感情生活」，她在臉書表示，「講一句難聽的話：干大家何（屁）事？」

吳奕柔也表示，媒體記者為了追求點閱，連一個普通學生的感情生活都不放過，她質疑「記者基本的職業倫理何在？編輯群審視新聞內容品質的專業何在？」她也向大眾喊話，當閱聽人選擇點閱一則標題聳動、圖片似有爆點的新聞，也是變相鼓勵媒體製作這類型新聞，「我們也是一個個將無辜的人推向火坑的共同加害者。」

吳奕柔說，該學生的日常生活，因為媒體追逐，已造成諸多不便與困擾。她也代為轉達當事人要求：「由於相關新聞為非公眾人物之同學之個人私事，不具備公益性，煩請各家媒體於今日撤除相關新聞，包含電子新聞及各平台發布（包含臉書），否則不排除提出告訴。」

吳奕柔表示，別讓一位人，只因「自己考上『台大醫學系』就如此被檢視。」這位學生，不是第一個，「但每一次、每一次都希望是最後一個。」