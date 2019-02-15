台灣味入酒 冠軍調酒師用「地瓜」前進荷蘭！

2019-02-15 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



調酒師Kevin摘下2019台灣區調酒冠軍金牌。圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供 分享 facebook

2019年百加得傳世全球雞尾酒大賽港澳台冠軍 (2019 Bacardi Legacy Global Cocktail Competition)出爐，奪冠的是來自台灣的調酒師Kevin Luo 駱威宏，現任香格里拉台北遠東國際大飯店38樓的馬可波羅酒廊的調酒師，他以台灣味「地瓜」調酒勇奪冠軍，即將前進荷蘭挑戰世界冠軍賽。

年輕帥氣的超人氣調酒師Kevin，擅長運用台灣新鮮在地食材及蔬果，創意調製出別具風味的酒飲及無酒精飲料，此次他獲得冠軍的作品8verlast，是以永續無限∞為概念所詮釋的調酒，以陳年8年蘭姆酒、最能代表台灣的地瓜、熬煮濃縮的柳橙汁、天然無添加的蜂蜜，加上蛋白增添綿密滑順口感，他還特別用低溫烘乾製成蝴蝶造型的地瓜薄片裝飾，就像蝴蝶蛻變延續著美麗。此酒，即起可於馬可波羅酒廊品賞。

台北六福萬怡酒店The Lounge即日起至3月14日白色情人節，首席調酒師為戀人們獻上20款獨家情人馬丁尼調酒，結合愛情中「酸、甜、苦、濃、烈、淡」等滋味設計，憑萬豪會員持Welcome Drink Coupon入住台北六福萬怡酒店的旅客，即可免費享有一杯情人馬丁尼；首推「魔法愛麗絲」，以風韻香甜的荔枝酒為基底，佐入檸檬原汁，彷彿愛情萌芽時的甜蜜氣息，飲用前再倒入湛藍色的蝶豆花茶，讓酒體由白色轉為絢麗的紫色漸層，如同初戀時每一刻都充滿驚喜。

台南大億麗緻酒店「LIPS紅唇酒吧」2月順應季節推出「草莓風味調酒」，有「草莓泡泡」、「草莓騷兒」及「漂浮草莓」三款以草莓為主題、搭配各式基酒的創意調酒，清爽微酸口感、淡淡草莓香氣，柔美粉色被網友稱作「網美系調酒」，每杯280元，加入LINE好友享買二送一。

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