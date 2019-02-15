2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



日本東京賞櫻最熱門。圖／易遊網提供 分享 facebook 2019日本最新櫻花前線預測已經出爐，由於今年日本天氣估計提早轉暖，花期有可能提前展開，不少櫻迷們已蠢蠢欲動，不論是搜尋度或是購票買氣，都開始有明顯的攀升趨勢。根據易遊網的數據顯示，東京、大阪、福岡、名古屋、北海道是日本賞櫻熱搜的5大航點，尤其是東京，是日本最早進入賞櫻期的城市，預計3月18日開花，與去年12月相比，搜尋度有53%的大幅成長。

「日本櫻花季」向來是國人春季旅遊的熱門選擇，花季期前機位難求；根據易遊網機票數據顯示，去年5月就有第一波賞櫻早鳥客開始查詢/訂購機票，第二波則落在2018年年底，最後則是賞櫻期前2到3個月為高峰，因此，今年有賞櫻計劃的民眾，現在進入訂機票、訂房的時機。

在票價部分，以前3大熱門航點的含稅中位數來看，相較去年東京票價呈持平，約12,600元左右；大阪票價則便宜1千，約11,300元；福岡票價約10,900元，和去年比小降500元。由於機票屬於浮動價格，建議民眾可即早查詢票價，以中位數作為合理票價參考，愈接近賞櫻期，票價愈有可能調漲。