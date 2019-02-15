李晶晶分享名媛穿搭 就連香氛都「紫」愛這一款

2019-02-15 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



李晶晶愛用優雅浪漫的紫色，就連香氛都偏好Les Parfums de Farcent藍風鈴香氛袋。圖／花仙子提供 分享 facebook 擁有自創童裝品牌Elizabeth by Crystal Lee和配飾品牌Amazing by Jing Jing的名媛李晶晶，對於穿搭相當有自己的獨到風格，她分享時下名媛間最夯的時尚色系，就是高貴奢華又帶有神祕感的紫色系，善用配件就能提亮膚色，甚至就連居家香氛她都愛選紫色。

許多時尚精品、服飾、香氛都常用紫色來襯托女性的膚色及氣質，李晶晶表示，紫色是非常浪漫優雅的顏色，最近紫色也在名媛圈中開始風靡起來，她自己平常愛用紫色配件當做整體造型的亮點，像是紫色墨鏡或藍紫色巴拿馬草帽，可以襯托好氣色、讓臉部更明亮；在居家生活布置上，她喜歡用鮮花或是帶有花香調的香氛來創造溫暖的感覺，最愛Les Parfums de Farcent香氛，淡淡的花香聞起來讓人感覺溫暖而放鬆，尤其是最近新推出的藍風鈴香氛袋，更是清新舒服。

身為名媛御用造型師的劉大強也提到，紫色是具有時尚、濃厚貴族氣息的顏色，也是各大精品的最愛色，在進行穿搭時，除了配件之外，建議可以使用香氛做搭配，像是Farcent香水系列所推出的藍風鈴香氛，淡雅花香搭配紫色的顏色，更能襯託個人的時尚感。