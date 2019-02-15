拍照卡位亂象怎解？北海道蒸汽火車活動用這招

2019-02-15 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



森林鐵路蒸汽火車「雨宮21號」。圖／擷自NPO法人北海道遺産協議會官網 分享 facebook 台南正統鹿耳門聖母廟蜂炮及高空煙火秀登場前三天，已有民眾將腳架綁在橋上搶拍攝點；台鐵過去舉辦蒸汽火車等特殊列車運行時，也會發生鐵道迷拍照卡位的爭執。為減少爭議並充實營運資金，日本北海道祭出使用者付費的手段，去年底森林鐵路蒸汽火車「雨宮21號」雪中行駛活動時，在最佳的攝影點規畫收費的攝影席，一次費用台幣28元至84元不等。

雨宮21號是日本唯一動態保存的森林鐵路蒸汽火車，為紀念90歲「生日」2018年12月8、9日在北海道紋別郡遠輕町的森林公園，推出相隔6年的雪中行駛活動。比照2012年，如果鐵道迷願意捐「特別運行協力金」給主辦單位，可獲得紀念品、餐飲折價券、熱飲一杯及攝影席折扣等。這次的協力金為2000日圓，約台幣555元。

主辦單位表示，蒸汽火車要在雪中行駛非常花錢，好幾天前開始，每天要燒蒸汽鍋爐，還有攝影高台、志工保險等花費，無法免費。活動規畫了攝影席，200日圓至500日圓不等，比如置高點的資料館屋頂每人500日圓，在資料館內攝影高台第二層300日圓、第一層是200日圓。

有的鐵道攝影迷覺得本來就該收費，認為「很便宜」，有人表示自己不拍照，但願付費在絕佳的位置欣賞蒸汽車通過。當然也有人反對收費；有人指部分鐵道迷沒繳錢，卻偷偷擠進付費攝影區。主辦單位表示，收費金額是巡迴全日本蒐集鐵道迷的意見所訂下的。