震撼消息！SWATCH以FlyMagic腕表顛覆鐘表業

2019-02-15 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



SWATCH選在2月14日情人節當天，於品牌總部發表了世界第一款採用抗磁游絲Nivachron的腕表「FlyMagic」，成為鐘表產業，平價品牌採用創新技術的先例，顛覆所有人的想像。

在去年，SWATCH集團與愛彼表（Audemars Piguet）共同研發出全新的抗磁性游絲Nivachron，當時就讓整個鐘表產業感到驚訝。所有人都在期待，究竟旗下眾多高級腕表品牌，誰會率先採用？但讓眾人跌破眼鏡的是，今年集團中定位為平價表款的SWATCH就搶先使用這項技術於全新的FlyMagic腕表上，引起不少討論話題。而且發布的記者會，更是由集團總裁尼克海耶克先生親自主持，顯見他對這項新產品的重視。

FlyMagic系列不只是採用了最先進的抗磁游絲技術，更是與sistem51表款系出同門，將把原有的機芯背面反轉至正面，更凸顯了這款表的特別。可是為了克服相關的技術，機芯需要重新改良，在原有的51個零件的基礎下，新增了15個配件，動力儲存90小時等特色仍維持不變。但在12點鐘方向，多了逆時針的小秒針，呼應了機芯為反轉的特點，鏤空的設計也是這款表，使人無法忽視的部分。