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震撼消息！SWATCH以FlyMagic腕表顛覆鐘表業

2019-02-15 08:02聯合報 記者曾智緯╱即時報導

SWATCH選在2月14日情人節當天，於品牌總部發表了世界第一款採用抗磁游絲Nivachron的腕表「FlyMagic」，成為鐘表產業，平價品牌採用創新技術的先例，顛覆所有人的想像。

在去年，SWATCH集團與愛彼表（Audemars Piguet）共同研發出全新的抗磁性游絲Nivachron，當時就讓整個鐘表產業感到驚訝。所有人都在期待，究竟旗下眾多高級腕表品牌，誰會率先採用？但讓眾人跌破眼鏡的是，今年集團中定位為平價表款的SWATCH就搶先使用這項技術於全新的FlyMagic腕表上，引起不少討論話題。而且發布的記者會，更是由集團總裁尼克海耶克先生親自主持，顯見他對這項新產品的重視。

FlyMagic系列不只是採用了最先進的抗磁游絲技術，更是與sistem51表款系出同門，將把原有的機芯背面反轉至正面，更凸顯了這款表的特別。可是為了克服相關的技術，機芯需要重新改良，在原有的51個零件的基礎下，新增了15個配件，動力儲存90小時等特色仍維持不變。但在12點鐘方向，多了逆時針的小秒針，呼應了機芯為反轉的特點，鏤空的設計也是這款表，使人無法忽視的部分。

這系列備有不鏽鋼與玫瑰金PVD的表殼，提供了黑、紅與藍色三種搭配表帶，各限量500只，並有著專屬的收藏表盒。最快將於4月30日全球統一銷售，品牌創意總監Carlo Giordanetti則解釋，這一天為高斯先生的生日，藉以致意。而在今年9月1日之後所生產的sistem51腕表，也將使用Nivachron合金游絲，售價也不會調整太多，對消費者而言將會是一大利多。

SWATCH Flymagic腕表，不鏽鋼表殼搭載Nivachron合金游絲，...
SWATCH Flymagic腕表，不鏽鋼表殼搭載Nivachron合金游絲，搭配紅色皮革表帶，限量500只，約1,500瑞士法郎。圖／SWATCH提供
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SWATCH在西洋情人節當天，曝光全新限量Flymagic表款，這同時也是全球第...
SWATCH在西洋情人節當天，曝光全新限量Flymagic表款，這同時也是全球第一只採用Nivachron合金游絲的機械表。圖／SWATCH提供
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SWATCH Flymagic腕表，不鏽鋼表殼搭載Nivachron合金游絲，...
SWATCH Flymagic腕表，不鏽鋼表殼搭載Nivachron合金游絲，搭配藍色皮革表帶，限量500只，約1,500瑞士法郎。圖／SWATCH提供
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SWATCH創意總監Carlo Giordanetti展示全新的Flymagic...
SWATCH創意總監Carlo Giordanetti展示全新的Flymagic腕表。特派記者曾智緯／攝影
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SWATCH Flymagic腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭載Nivachro...
SWATCH Flymagic腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭載Nivachron合金游絲，搭配黑色皮革表帶，限量500只，約1,500瑞士法郎。圖／SWATCH提供
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SWATCH Flymagic系列自動上鍊腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭載Niv...
SWATCH Flymagic系列自動上鍊腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭載Nivachron合金游絲，搭配黑色皮革表帶，限量500只，約1,500瑞士法郎。圖／SWATCH提供
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Flymagic腕表反應了市場對大表徑的喜好，以45毫米搭配鏤空表盤的設計。特派...
Flymagic腕表反應了市場對大表徑的喜好，以45毫米搭配鏤空表盤的設計。特派記者曾智緯／攝影
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SWATCH全新的Flymagic腕表，把原本sistem51系列的機芯反轉，背...
SWATCH全新的Flymagic腕表，把原本sistem51系列的機芯反轉，背面成為正面的設計特色，更凸顯鏤空的結構。特派記者曾智緯／攝影
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限量的Flymagic腕表，都會有特別的表盒，極具收藏價值。特派記者曾智緯／攝影
限量的Flymagic腕表，都會有特別的表盒，極具收藏價值。特派記者曾智緯／攝影
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