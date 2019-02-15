藍廚主廚愛作夢 希望義大利麵加入在地好味道
彰化市藍廚義式廚房是一家外表不起眼，但卻是個吃得到道地義大利麵的小餐館，負責人葉佳祥對料理有極大熱情，曾到義大利拿下義大利美食認證，他說，想分享的是能呈現「義大利的熱情，和台灣人情味」的在地美食。
藍廚義式廚房強調的是用最新鮮上好的食材，葉佳祥說，除了用進口高檔奧利塔初榨橄欖油，100%杜蘭硬質小麥口感的義大利麵外，食材儘量運用在地新鮮食材，例如用在地南瓜、王功最新鮮的蛤蜊、彰化豬自製的培根等，希望能兼具不同的城市好味道。
葉佳祥並非餐飲科班出身，讀的是資訊，因為是阿公阿嬤帶大隔代教養的農家子弟，當初為了照顧祖父母選擇創業賣雞排，有一次去餐館吃義大利麵，他笑說，鄉下孩子的他連前菜的馬鈴薯沙拉都可以看成是冰淇淋，對於青醬做成的義大利麵更大為驚豔，不久即決定到這家餐廳工作學做義大利菜。
葉佳祥曾連續2年發起農恬好食派對，結合美食與音樂、農村文化，在彰化農田旁就辦起了有彰化味的美食饗宴，而他的拿手海鮮義大利麵更是講究，用上等橄欖油冷鍋冷油爆香蒜頭，小火煎出蝦紅素，加上白葡萄酒有單寧酸香味，義大利麵先水煮3分鐘、放冷1分鐘、麵再下鍋拌料2分鐘，要麵條和麵條碰撞下最後的乳化熟成，特別有彈牙的口感及香氣，最後起鍋時再淋上橄欖油，每道工序都極講究。
「義大利菜就是一種家的味道，和台灣菜精神很像」葉佳祥可以侃侃而談許多義大利菜背後的動人故事，他說，像麵包沾上橄欖油與紅酒醋膏非常美味，傳統義大利農村會在生一個女兒就為她釀上一罈好醋，而且分不同年份用橡木桶、核桃木裝上慢慢熟成，等女兒要出嫁了就是新嫁娘最好的祝福禮。
藍廚義式廚房已經營14年，葉佳祥交義大利朋友、跟義大利廚師學做菜、到有名的義大利餐館開眼界，最後更到義大利取得認證，他說，他很愛做夢，也把做菜當成藝術，更希望自己做的菜可以帶給來店裡的朋友們一種提升到心靈層面對飲食文化的感動。
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