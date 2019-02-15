藍廚主廚愛作夢 希望義大利麵加入在地好味道

2019-02-15 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市藍廚義式廚房是一家外表不起眼，但卻是個吃得到道地義大利麵的小餐館，負責人葉佳祥對料理有極大熱情，曾到義大利拿下義大利美食認證，他說，想分享的是能呈現「義大利的熱情，和台灣人情味」的在地美食。

藍廚義式廚房強調的是用最新鮮上好的食材，葉佳祥說，除了用進口高檔奧利塔初榨橄欖油，100%杜蘭硬質小麥口感的義大利麵外，食材儘量運用在地新鮮食材，例如用在地南瓜、王功最新鮮的蛤蜊、彰化豬自製的培根等，希望能兼具不同的城市好味道。

葉佳祥並非餐飲科班出身，讀的是資訊，因為是阿公阿嬤帶大隔代教養的農家子弟，當初為了照顧祖父母選擇創業賣雞排，有一次去餐館吃義大利麵，他笑說，鄉下孩子的他連前菜的馬鈴薯沙拉都可以看成是冰淇淋，對於青醬做成的義大利麵更大為驚豔，不久即決定到這家餐廳工作學做義大利菜。

葉佳祥曾連續2年發起農恬好食派對，結合美食與音樂、農村文化，在彰化農田旁就辦起了有彰化味的美食饗宴，而他的拿手海鮮義大利麵更是講究，用上等橄欖油冷鍋冷油爆香蒜頭，小火煎出蝦紅素，加上白葡萄酒有單寧酸香味，義大利麵先水煮3分鐘、放冷1分鐘、麵再下鍋拌料2分鐘，要麵條和麵條碰撞下最後的乳化熟成，特別有彈牙的口感及香氣，最後起鍋時再淋上橄欖油，每道工序都極講究。

「義大利菜就是一種家的味道，和台灣菜精神很像」葉佳祥可以侃侃而談許多義大利菜背後的動人故事，他說，像麵包沾上橄欖油與紅酒醋膏非常美味，傳統義大利農村會在生一個女兒就為她釀上一罈好醋，而且分不同年份用橡木桶、核桃木裝上慢慢熟成，等女兒要出嫁了就是新嫁娘最好的祝福禮。