不只艾莎預告片！東京迪士尼打造「冰雪奇緣」主題園區

2019-02-15 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



迪士尼近期釋出電影《冰雪奇緣2》的電影前導預告片，快速於社群網站擄獲不少粉絲的目光，短短2日就已突破20萬次觀看數。其實不僅即將上映的電影令人期待，東京迪士尼度假區於2018年6月時就曾對外宣佈，將興建包括《冰雪奇緣》，以及《魔法奇緣》、《彼得潘》的主題園區，預計在2022年落成開幕，適合粉絲安排朝聖之旅。

在東京迪士尼度假區的開發計畫中，冰雪奇緣園區以女主角生活的「艾倫戴爾王國」為主要概念，其他兩部動畫的主題園區，也都環繞著電影場景為主軸，滿足粉絲的願望。整個擴大計畫共計約將投入2,500億日圓，開發面積約140,000平方公尺，為開業35年以來最大面積的開發計畫。

其實不僅接下來的開發計畫，東京迪士尼在2018年4月15日開始，就已經展開一連串慶祝35週年慶的活動與項目，並且將於今年3月25日劃下句點，旅客可以把握最後的機會前往。