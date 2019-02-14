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華航勞資協商／罷工落幕 林佳龍送上鮮花祝賀

2019-02-14 23:53聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

華航工會今晚宣布罷工停止，交通部長林佳龍在記者會結束後拿出鮮花送給在場眾人，祝大家情人節快樂。

交通部長林佳龍（中）送上鮮花給工會成員。記者鄭清元／攝影
交通部長林佳龍（中）送上鮮花給工會成員。記者鄭清元／攝影
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桃園市機師職業工會在記者會結束後向眾人鞠躬致意。記者鄭清元／攝影
桃園市機師職業工會在記者會結束後向眾人鞠躬致意。記者鄭清元／攝影
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交通部長林佳龍（左）送上鮮花給華航總經理謝世謙（中）、董事長何煖軒（右）。記者鄭...
交通部長林佳龍（左）送上鮮花給華航總經理謝世謙（中）、董事長何煖軒（右）。記者鄭清元／攝影
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華航總經理謝世謙（後右二）、董事長何煖軒（後右一）離去前向工會成員握手致意。記者...
華航總經理謝世謙（後右二）、董事長何煖軒（後右一）離去前向工會成員握手致意。記者鄭清元／攝影
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罷工林佳龍情人節
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