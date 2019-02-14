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渣男、假閨蜜、機車上司 人生最該感謝的4種過客

2019-02-14 22:34聯合報 記者劉小川╱即時報導

人們常常覺得被誰辜負、被誰虧欠了，因為失去了尊嚴，開始對這些人苛刻言語責罵。隨著時間過去，也漸漸長大，才發現自己的脆弱是這麼顯眼，也漸漸看清關係脆弱的事實。無論結果如何，都把這些事情當成是「經驗導師」，如果今天沒有這些的出現，又怎能成就現在的你呢？

人生中，若能遇到下列4種人，雖然一時間會恨他們，但仔細想一想，或許之後會感謝他們，感謝成為讓你成長的貴人。

曾經的超級好朋友／學著接受人生改變

人生總會遇到一見如故的朋友，貼心至極，彷彿有講不完的話，分享不完的事情，所有的苦與笑都一同承擔，這樣的友情固然難能可貴，回頭想想怎麼當時連告別的勇氣都說不出口。

事後的遇見，更是讓你尷尬到比點頭之交更陌生，其實兩人之間，沒有特別的口角爭執，但不知道為什麼，就是無法再像從前「彼此」。

把過去的知己好友，當成最好的導師來看待；相處間有許多愚蠢的事情互相參透、磨合、改變，都是人生必經之路，心裡只要記著「感謝過去的路上有著陪伴」，放下依賴，跟過去的自己說聲掰掰。

渣男／學著了解適合自己的感情

渣男，就是要一昧地為他付出、盲目到身邊的人都勸妳離開他的身邊，卻一意孤行的為他找足各種理由。

長大後，開始知道善待自己，該如何面對正確的愛情觀時，又會難免心裡詛咒這樣的渣男，畢竟當時的自己有多麽刻苦銘心。感謝那些花言巧語吧！只有這樣，才能真正看清楚愛情的真面目，甚至知道怎樣的自己值得被愛，變得更堅強。

超機車刻薄上司：學著面對辦公室鬥爭

職場環境，遇到高壓的上司，更是福氣。或許在當下的我們，都會不停碎嘴上司有多機車、多麽不可理喻。但在最短的時間，這樣的上司教會了你職場的生存之道，不是只有討好就能活得快樂，要真正的付出自己的能力，才能贏得上司的信任。

或許已經離開了這公司，到了下一個地方，才發現，自己有多感念魔鬼上司給你的諄諄教誨，才是真正的生存之道。

假扮閨蜜的綠茶婊：背後總是插滿刀

不管是在求學期間、職場上，總會遇到笑得殷勤的同事跟同學，表面上這麼貼心愛護，私下又變成綠茶婊口中的嘴上罪人；宮鬥劇看多了就明白，阻礙到綠茶婊向上的路，或許是你的光芒太耀眼，才會惹得綠茶婊靠近。

也感謝這些綠茶婊的出現，才能把人性看得這麼透徹，甚至只要一個眼神、一個話語，成長過後的自己，一眼就能看穿這些卑微的伎倆，感謝綠茶婊吧！有了綠茶婊才有思慮周全的自己。

你的光芒太耀眼，才會惹得這樣的綠茶婊靠近。圖／摘自 pexels
你的光芒太耀眼，才會惹得這樣的綠茶婊靠近。圖／摘自 pexels
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感謝那些花言巧語吧！只有這樣，才能真正看清楚愛情的真面目。圖／摘自 pexels
感謝那些花言巧語吧！只有這樣，才能真正看清楚愛情的真面目。圖／摘自 pexels
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感念魔鬼上司給你的尊尊教誨，才是真正的生存之道。圖／摘自 pexels
感念魔鬼上司給你的尊尊教誨，才是真正的生存之道。圖／摘自 pexels
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「感謝過去的路上有著陪伴」放下依賴，跟過去的自己說聲掰掰。圖／摘自 pexels
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職場愛情
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