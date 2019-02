朴敏英閃亮亮粉嫩嫩來了!為Tiffany情人節登台

2019-02-14 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



因韓劇《金秘書為何那樣》而爆紅的甜美韓國女星朴敏英,今天搭乘大韓航空班機於傍晚抵達台灣桃園機場,為出席明天下午於台北101 Tiffany & Co.專賣店舉辦的「Tiffany True訂情鑽戒新品發表會」。一身輕便、看起來氣色心情都很好的她也親切跟現場接機的媒體打招呼。