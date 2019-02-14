曾之喬情人節擦#520跟「他」過 瘦身秘訣靠不吃水果

2019-02-14 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



今天是2月14日情人節，曾之喬（喬喬）現身Dior迪奧超完美快閃店，當起一日店長，被問到情人節有何計畫，她笑說「要跟⋯一個很像男生的女性密友一起過」，還刻意畫上迪奧藍星唇膏色號#520唇彩。剛過完年，曾之喬自曝胖了2公斤，問到減肥秘訣，她透露除了不吃澱粉，還拒吃「太甜的水果」。

曾之喬一身Dior春夏原野風格的風衣，搭配紗裙現身，由於剛好是情人節，她自豪說「沒有情人超棒的」，強調自己喜歡自由，覺得有沒有情人都很美好，甚至笑說「幹嘛要有節日」，重點是女人要懂得對自己好。

剛過完年，曾之喬放假太放鬆，一口氣胖了2公斤，但她不擔心，「因為我平常就有運動習慣，最近少吃精緻澱粉就好」，提到減肥秘訣，許多人減肥都會吃水果，但喬喬卻說「我不太吃水果，水果對我來說是零食，偶爾吃就好」。

她說最近幾年才知道，很多水果的糖分很高，如櫻桃、葡萄等，因此若要吃水果，會吃不甜的水果，如草莓、藍莓等。

這回喬喬使用迪奧超完美持久柔霧粉底液，搭配藍星唇膏，妝感看來超級好，她表示自己是油性肌膚，冬天上妝都沒問題，而且每次化妝，一定會敷臉，讓肌膚狀況更好。