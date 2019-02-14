西洋情人節 婦產科名醫貼心為護理師做了這事

2019-02-14 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天是2月14日西洋情人節，雖是上班日，仍有不少情侶約會慶祝。有婦產科名醫分享工作中的過節氣氛，將患者貼心送來的蛋糕分享給護理人員，讓護理師開心直喊：起碼有醫師的蛋糕陪伴！忙中作樂的度過節日。

台大婦產科醫師施景中，今日結束忙碌門診後，傍晚在臉書分享工作心情：

他表示今天門診一樣很忙，但有個孕婦回診時貼心的給他兩盒蛋糕，讓他分享給同事們，他下午下診時交給護理師。美麗的護理師收到後打趣地說：「好吧，今年的情人節沒有男人陪伴，起碼有施醫師的阿默蛋糕陪我們。」

他聽到後，忍不住把另名患者所送的巧克力也給她，祝同事情人節快樂，了結一椿美事。

施景中在文末並逗趣的放上電影海報，以諧音慶祝大家都情人節快樂。下方好友們紛紛歪樓留言：今天情人節，下個月的今天可能有很多孕婦找你了、起碼有狄仁傑、要大吃草莓來撫慰淡淡憂傷的心靈......相當溫馨。

●施景中臉書全文如下：

今天門診一樣很忙。

有個孕婦生完來看回診，帶了兩盒阿默蛋糕，讓我分享給同事。兩點左右下診時，我將其中一盒交給我們門診年輕可愛的護理師。

這位美麗的護理師說: 「好吧，今年的情人節沒有男人陪伴，起碼有施醫師的阿默蛋糕陪我們。」

講的這麼哀怨，我忍不住又把另一個孕婦送的金莎巧克力，本來要帶回超音波室分享的，順手拿給她了，並祝她情人節快樂。