紐約時裝周／賈靜雯下衣失蹤看Marc Jacobs

2019-02-14 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



作為紐約時裝周的尾聲，Marc Jacobs的發表之夜總是令人期待，這次2019秋冬依舊選在公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）舉行，偌大秀場只有擺放座椅，貫徹讓焦點放在服裝設計的理念。

在小提琴的演奏聲中，Marc Jacobs秋冬秀揭開序幕，浪漫、優雅，帶點精靈氣質是本季的主調，黑色亮片透紗轉變為華麗雲朵肩飾，讓平肩洋裝有視覺變化；亮片刺繡格紋西裝褲裝，內襯天藍色薄紗蝴蝶結領飾，輕重比例之間有俏皮氛圍；斗篷式外套搭配過膝圓篷裙，是優雅的仕女風。由Stephen Jones設計的頭飾，用簡單的針織毛線帽縫製上不同的羽毛裝飾，讓模特兒像彼得潘一樣，有著天真的童話氣息。