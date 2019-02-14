紐約時裝周／賈靜雯下衣失蹤看Marc Jacobs
作為紐約時裝周的尾聲，Marc Jacobs的發表之夜總是令人期待，這次2019秋冬依舊選在公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）舉行，偌大秀場只有擺放座椅，貫徹讓焦點放在服裝設計的理念。
在小提琴的演奏聲中，Marc Jacobs秋冬秀揭開序幕，浪漫、優雅，帶點精靈氣質是本季的主調，黑色亮片透紗轉變為華麗雲朵肩飾，讓平肩洋裝有視覺變化；亮片刺繡格紋西裝褲裝，內襯天藍色薄紗蝴蝶結領飾，輕重比例之間有俏皮氛圍；斗篷式外套搭配過膝圓篷裙，是優雅的仕女風。由Stephen Jones設計的頭飾，用簡單的針織毛線帽縫製上不同的羽毛裝飾，讓模特兒像彼得潘一樣，有著天真的童話氣息。
設計師Marc Jacobs表示，伸展台是一條稀有的、通往時尚的道路，以40個落入凡間的天使展現嚴謹的設計，每一位都擁有獨特氣質。而大秀壓軸由九○年代超模克里斯蒂．特林頓（Christy Turlington）的黑色羽飾露肩晚裝登場，像是氣質高傲的黑天鵝，畫下完美句點；前往看秀的名人則包括賈靜雯、英國歌手芮塔．歐拉（Rita Ora）、美國演員凱莉．華盛頓（Kerry Washington）以及Marc Jacobs永遠的謬思蘇菲亞．柯波拉（Sofia Coppola）。此外，趙又廷則是出席了BOSS的2019秋冬男女裝發表，將藝術、建築、現代主義等元素融入服裝中，靈感取材自曼哈頓的藝術圈，描繪身處雀兒喜（Chelsea）畫廊區的型格男女，自信而低調。
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