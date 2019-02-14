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高捷祝情人節快樂遭指盜圖 網爆轟小編坦承誤用道歉

你也是嗎？調查發現3成民眾拖到最後才買情人節禮物

2019-02-14 17:33聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

今天是一年一度的西洋情人節，為向心儀的另一半表達愛意，情侶們無不使出渾身解數浪漫慶祝。根據2018年萬事達卡「愛情指數」統計資料顯示，在情人節的慶祝方式及行程安排上，相較於吃大餐跟住旅館，台灣情侶更願意買鮮花以及首飾來取悅情人，在情人節買鮮花與首飾的刷卡金額成長了10%與15%。

萬事達卡愛情指數發現，近3成亞太地區民眾在情人節當天才選購情人節禮物；在情人節禮物品項上，亞太地區的情侶則最愛和情人在旅館來歡度浪漫夜晚，旅館消費金額位居2018年亞太區情人節送禮品項榜首，其次為餐廳吃大餐與旅行的交通支出。

從萬事達卡「愛情指數」統計數據中發現，2016年至2018年情人節期間，全球感應式支付的交易金額的成長率，大幅增加229%，而交易占比也成長93%。台灣地區的增長率更是驚人，3年間使用感應式支付交易金額與交易占比分別巨幅成長1188%以及619%。

隨著網路購物的快速到貨優勢，在情人節當天為情人創造驚喜，變得易如反掌，民眾不僅可以透過便捷的網路購物，即時與愛人浪漫慶祝情人節的到來，共享美妙體驗。和前次報告相較，2018年全球情人節線上購物交易量也大幅成長76%。

因2018年情人節恰巧落在農曆新年小年夜，返鄉潮沖淡情人節的影響，情人節總消費金額不增反減，和前次報告相較，整體情人節消費金額減少11%。受惠於網路購物快速到貨的優勢，近3成的亞太區民眾於情人節當天才秒刷愛的禮物。2018年亞太區情人節線上網購禮物交易訂單量，和前次報告相較則是成長32%。

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