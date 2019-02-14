親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

高捷祝情人節快樂遭指盜圖 網爆轟小編坦承誤用道歉

簡嫚書擁保養「新歡」! 氧顏森活精萃油＋霜走高級訂製風

2019-02-14 17:18聯合報 記者陳立儀╱即時報導

天生麗質的自然系女神簡嫚書擁有一張青春小臉，但是在肌膚保養上絲毫沒有少下功夫，即使現在有了人妻、媽媽的多重身分，又忙於工作，保養照樣身心靈兼顧，她說「當太太之後一定要成為更美的女人，讓老公更愛我」，而她的愛用保養品就是連續兩年代言的氧顏森活Forest Beauty，尤其偏愛14天新生舒活系列精萃油＋舒活霜的獨家極致修護組，輕透質地搭配維他命B＋C的經典組合，可以單擦或調合使用。

氧顏森活Forest Beauty品牌源自士林紙業旗下的日和士林股份有限公司，於2017年推出，由台灣皮膚科與醫學美容權威醫師林靜芸擔任品牌尖端生技研究室總顧問。林靜芸表示，肌膚角質層最適當的代謝周期為28天，如果作息不正常，又遇上換季敏弱狀況時，將會影響代謝速度。除此之外，面對現在高壓生活及環境PM2.5等因素影響，易使角質層受到刺激損害，無法健康代謝，造成膚況的粗糙暗沉，乾燥疲弱。

林靜芸說明，健康的角質層應該充分含水、排列整齊，並按照周期代謝，如果無法健康代謝，保養只會事倍功半，因此除了保濕，修復肌膚狀況是另一個基礎保養重點。

氧顏森活14天新生舒活系列蘊涵高濃度維他命B群、多元玻尿酸及德國修護成分SymCalmin－來自燕麥的燕麥醯胺，集結修復、保濕、舒緩三大因子，補充肌膚能量與水分，重啟柔嫩明亮的自然美肌，除了化妝水、乳液、精華液之外，更加入開架第一款精萃油＋舒活霜的獨家極致修護組，可因應不同季節與膚質單獨使用或將精萃油調和至舒活霜中，大走高級保養訂製風，質地清爽不黏膩，不論是日間例行保養或夜間加強滋養皆可，以客製化的保養概念打造穩定美肌。

氧顏森活14天新生舒活系列是簡嫚書的保養新歡，尤其愛用精萃油＋舒活霜的獨家極致修...
氧顏森活14天新生舒活系列是簡嫚書的保養新歡，尤其愛用精萃油＋舒活霜的獨家極致修護組。圖／氧顏森活提供
分享
氧顏森活14天新生舒活系列是簡嫚書的保養新歡，尤其愛用精萃油＋舒活霜的獨家極致修...
氧顏森活14天新生舒活系列是簡嫚書的保養新歡，尤其愛用精萃油＋舒活霜的獨家極致修護組。圖／氧顏森活提供
分享
開架保養也走高級訂製風，氧顏森活14天新生舒活系列引領2019保養潮流，強推首組...
開架保養也走高級訂製風，氧顏森活14天新生舒活系列引領2019保養潮流，強推首組精萃油＋舒活霜。圖／氧顏森活提供
分享

修復維他命PM2.5
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

情人節忘記買禮物？ 這3招幫你拯救愛情

2019-02-14 15:31

西洋情人節 婦產科名醫貼心為護理師做了這事

2019-02-14 18:07

紐約時裝周／賈靜雯下衣失蹤看Marc Jacobs

2019-02-14 17:46

你也是嗎？調查發現3成民眾拖到最後才買情人節禮物

2019-02-14 17:33

小美人魚的貝殼包就長這樣！香奈兒春夏大開海灘派對

2019-02-14 16:51

只剩幾天！4間名店「2月底熄燈」 60年回憶畫句點

2019-02-14 16:43

LINE Points賺點密技看這！情人節辦LINE MOBILE更划算

2019-02-14 16:28

購機送精靈球 華碩ZenFone Max Pro(M2)抓寶整天還有電

2019-02-14 16:05

紐約時裝周／少時潤娥看MK秀 勁舞迪斯可女孩

2019-02-14 15:27

迷彩皮革帥慘了啊！筆記本也數位化 搶攻型男

2019-02-14 15:15

風格咖啡／深夜的告解所 僅1個座位的台北咖啡館

2019-02-14 14:49

專賣緬甸琥珀、農產 自闢藍海

2019-02-14 14:37

STAYREAL推台北城市限定系列 古蹟、珍奶穿上身！

2019-02-14 14:30

創業家開衛生紙專區 商品下殺三折起

2019-02-14 13:55

大搶情人節財 商店街再祭免成交手續費

2019-02-14 13:54

抹茶控最愛！ 亞尼克「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」上市

2019-02-14 13:52

Jo Malone最受矚目的新香！紫羅蘭菁萃、雞蛋花古龍水超想擁有

2019-02-14 13:34

沒打廣告也默默狂賣！快去買這幾款開架彩妝「隱藏版好物」

2019-02-14 12:36

常說「我愛你」不代表最真心 感情好的情侶最常說這「6句話」

2019-02-14 12:18

阿瘦「萬步健康鞋」85折 還有理想大地住宿券抽獎

2019-02-14 12:01

情人節免花大錢 這裡有免費玫瑰花、丼飯買一送一

2019-02-14 11:57

最強優惠！澎湖喜來登「買一晚送一晚」 再抽沖繩來回機票

2019-02-14 11:54

在家就可喝星巴克咖啡！雀巢全球推出星巴克系列新品

2019-02-14 11:28

男送女友情人節禮物排行 第一名是這個

2019-02-14 11:15

來選年度最美郵票 抽iPhone、iPad大獎

2019-02-14 10:36

情人節勇敢為愛出發 越捷祭300萬張0元起優惠機票

2019-02-14 10:33

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:30

奢華品牌慶新年 小豬跑進精品包

2019-02-13 23:08

情人節送啥才好？把愛藏在鞋子裡

2019-02-13 23:07

全聯草莓季「粉」厲害 15款甜點2月15日強勢登場

2019-02-13 21:58

情人節「海鮮丼買1送1」！つじ半還有台灣限定新口味

2019-02-13 21:30

「愛她，就讓她更美麗」男生送女生這3款保養品 保證告白必中！

2019-02-13 21:19

網友票選最懷念飲料NO.1！ 玫瑰茶教主「美研社」重出江湖啦

2019-02-13 20:00

生活太認真反而是災難！「學會放空、遲鈍」才會更幸福

2019-02-13 19:56

全聯換購嚕嚕米琺瑯商品299元起 兌完為止這天開搶

2019-02-13 19:15

太搶手！小7 San-X家族集點活動多項超萌好物首日就完售

2019-02-13 19:01

麥當勞優惠券來了！長達1整月套餐優惠、買一送一

2019-02-13 18:56

LVMH太子妃鍾愛的LV手袋 好萊塢女星撞包超精采

2019-02-13 17:39

看好台灣市場！日本GU海外首發路面店5月進軍台中

2019-02-13 17:39
看更多

熱門文章

麥當勞優惠券來了！長達1整月套餐優惠、買一送一

2019-02-13 18:56

卡在瑞士回不了家 婦砸12萬元坐頭等艙回台爆哭：我很害怕

2019-02-14 09:45

情人節PO「十指交纏照」露餡了 網笑：大小老婆牽手會

2019-02-14 10:54

生活太認真反而是災難！「學會放空、遲鈍」才會更幸福

2019-02-13 19:56

航空情人節超狂促銷！飛大阪580元、曼谷5千有找

2019-02-13 16:59

小孩攜帶1根火腿腸代價20萬元 陸客來台過年敗興歸

2019-02-14 06:09

公婆想換房逼兒媳月繳5萬扛房貸惹議 網友：抵死不從

2019-02-14 09:24

男送女友情人節禮物排行 第一名是這個

2019-02-14 11:15

年假打麻將憋尿成疾、全家得陰蝨 泌尿科門診年後塞爆

2019-02-13 20:05

醫師：春節長假和過後人口大位移 目前還是流感季節

2019-02-14 10:45

電子發票列印證明聯逾8成 無紙化仍有長路

2019-02-14 12:39

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

2019-02-14 16:27

獨／全亞洲第一…愛滋患者器官互捐上路 6患者正等候

2019-02-14 14:05

「是男友，也是工具人」－5種表現，證明男人真心超愛妳

2019-02-13 23:26

64歲老闆重養生失眠半年 暴瘦18公斤竟是癌末

2019-02-13 19:16

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

晚睡、血便者當心！男大生罹晚期直腸癌 父親也中

2019-02-14 15:22

今日星座運勢／牡羊工作成績獲獎勵 愛情好運不斷

2019-02-14 00:00

周末北部氣溫驟降9度 下周二起全台有雨

2019-02-14 11:12

全聯換購嚕嚕米琺瑯商品299元起 兌完為止這天開搶

2019-02-13 19:15

情人節「海鮮丼買1送1」！つじ半還有台灣限定新口味

2019-02-13 21:30

觀光局推廣銀髮族國旅 補助擬倍增

2019-02-14 00:20

長榮開啟廉航模式 創4款票價、選位另加價

2019-02-14 13:46

「十個男人九個會喝茶」 同事的買春比例讓她嚇到

2019-02-14 16:11

全聯草莓季「粉」厲害 15款甜點2月15日強勢登場

2019-02-13 21:58

資本額達3千萬食品製造廠 食藥署全面納管

2019-02-14 00:12

年後轉職潮爆發 嚴守「4不4要」漂亮閃人

2019-02-14 06:12

瀕臨滅絕 彰化海岸驚見台灣白海豚寶寶死亡

2019-02-13 19:02

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／謝謝那時的不順利

2019-02-14 06:00

下一班自由座哪排隊？台灣高鐵新一代電子看板一目瞭然

2019-02-14 16:02

嘴巴身體常有尿騷味？ 35歲病患疑惑「是否沒洗乾淨」

2019-02-14 10:48

常說「我愛你」不代表最真心 感情好的情侶最常說這「6句話」

2019-02-14 12:18

只剩幾天！4間名店「2月底熄燈」 60年回憶畫句點

2019-02-14 16:43

以為課業壓力大而常拉肚子 男大生就醫已罹晚期腸癌

2019-02-14 10:35

竹科主管忙工作老婆吵離婚 夫妻看醫師找回往日甜蜜

2019-02-14 14:18

鼻塞加嚴重打呼 一檢查竟是罹患鼻咽癌

2019-02-14 11:41

吳德榮：清晨易有輻射霧 明天會更暖

2019-02-14 07:45

北台灣略回溫 中南部日夜溫差大

2019-02-14 04:48

彭啟明：今明回溫明顯…中南部逾30度 周末北台灣偏涼

2019-02-14 07:36

春遊國旅補助 觀光局：住宿補助金額可能降低

2019-02-14 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top