簡嫚書擁保養「新歡」! 氧顏森活精萃油＋霜走高級訂製風
天生麗質的自然系女神簡嫚書擁有一張青春小臉，但是在肌膚保養上絲毫沒有少下功夫，即使現在有了人妻、媽媽的多重身分，又忙於工作，保養照樣身心靈兼顧，她說「當太太之後一定要成為更美的女人，讓老公更愛我」，而她的愛用保養品就是連續兩年代言的氧顏森活Forest Beauty，尤其偏愛14天新生舒活系列精萃油＋舒活霜的獨家極致修護組，輕透質地搭配維他命B＋C的經典組合，可以單擦或調合使用。
氧顏森活Forest Beauty品牌源自士林紙業旗下的日和士林股份有限公司，於2017年推出，由台灣皮膚科與醫學美容權威醫師林靜芸擔任品牌尖端生技研究室總顧問。林靜芸表示，肌膚角質層最適當的代謝周期為28天，如果作息不正常，又遇上換季敏弱狀況時，將會影響代謝速度。除此之外，面對現在高壓生活及環境PM2.5等因素影響，易使角質層受到刺激損害，無法健康代謝，造成膚況的粗糙暗沉，乾燥疲弱。
林靜芸說明，健康的角質層應該充分含水、排列整齊，並按照周期代謝，如果無法健康代謝，保養只會事倍功半，因此除了保濕，修復肌膚狀況是另一個基礎保養重點。
氧顏森活14天新生舒活系列蘊涵高濃度維他命B群、多元玻尿酸及德國修護成分SymCalmin－來自燕麥的燕麥醯胺，集結修復、保濕、舒緩三大因子，補充肌膚能量與水分，重啟柔嫩明亮的自然美肌，除了化妝水、乳液、精華液之外，更加入開架第一款精萃油＋舒活霜的獨家極致修護組，可因應不同季節與膚質單獨使用或將精萃油調和至舒活霜中，大走高級保養訂製風，質地清爽不黏膩，不論是日間例行保養或夜間加強滋養皆可，以客製化的保養概念打造穩定美肌。
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