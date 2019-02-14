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小美人魚的貝殼包就長這樣！香奈兒春夏大開海灘派對

2019-02-14 16:51聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

去年香奈兒在巴黎大皇宮打造一個大型室內海灘，白沙、海浪、藤編帽，所有悠閒的海灘度假時光相關元素，化為春夏服飾與配件，充滿造型感的繽紛設計，讓人感受到濃厚的愉快心情。

本季靈感其實來自創意總監卡爾拉格斐兒時在Sylt敘爾特島的記憶，這座位於德國的島嶼史他對家鄉沙灘留下深刻印象，雖然不是度假勝地，但悠閒輕鬆的海灘氛圍和前往玩樂的人們給予他滿滿的靈感，海灘用品、海中生物都是他創作的主題，透過鮮明的顏色妝點出自在俏麗的姿態。檸檬黃、薄荷綠傳遞出舒爽的清新氣息，今年Pantone公布的年度色「活珊瑚」同樣也沒有缺席。另外也有香奈兒經典的配色，除了黑、白之外，米色也是本季重點，同時也象徵著沙灘的顏色。

近代復古風潮貫穿整個系列，連身泳裝配寬版牛仔褲、oversize墊肩大外套展現八○年代的高調，logo元素、腰包等則是復刻九○年代的造型。附有拉鍊設計的開岔長裙露出內層的迷你裙，喇叭狀寬褲同樣也以拉鍊控制開岔高度，增添穿搭變化。襯衫式的洋裝配斜紋軟呢外套並搭及膝裙，衣擺隨意紮一邊，多層次的穿搭瀟灑有型。香奈兒的「CHANEL」字母則是以各種不同的排列方式出現在服裝、帽子、手套等多款單品上，像是擁有雙帽沿的藤編棒球帽就分別在前後擺上「CHA」和「NEL」。本季主題印花呈現的則是鳥瞰海灘的視野，密密麻麻多彩的圖樣其實是遮陽傘、海灘巾等用品。短裙洋裝和晚裝系列也都搭配珍珠肩帶，一派輕鬆的同時也要兼顧華麗感。

包款方面，同時具備飾品與包包的概念也再次被強調，像是想傳遞「雙手可以更自在」的鍊帶雙包特色鮮明，揹法就像穿上外套一樣簡單，共有兩種尺寸。菱格紋鍊帶式腰包既是腰包、腰帶，也是項鍊。而巨大珍珠化身斜紋軟呢鍊帶包的提把，另一個PVC材質的珍珠提把包更把沙子裝進裡面，就像隨身把海灘帶著走，非常有趣，31包同樣全新推出PVC款式。毛巾布也變身後背包，還配上各種可愛的別針。貝殼、沙灘充氣球造型包更是吸睛。

其實香奈兒春夏刻劃的雖然是輕鬆自在的海灘派對，但卻充滿細節驚喜，連牛仔褲的釦子都刻上像是沙畫質感的圖樣，墨鏡邊還可以見到藤編元素。為了呼應海灘穿搭，更首次推出腳鍊，與網紗打造的各式低跟鞋款、繩結木底涼鞋一起展示更放鬆、更享受的假期時尚感。

雙帽沿藤編棒球帽44,800元，彩色遮陽傘印花亮片刺繡吊帶洋裝71萬4,800元...
雙帽沿藤編棒球帽44,800元，彩色遮陽傘印花亮片刺繡吊帶洋裝71萬4,800元。圖／香奈兒提供
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珊瑚橘釦式鏈帶雙包(小款)，21萬6,800元。圖／香奈兒提供
珊瑚橘釦式鏈帶雙包(小款)，21萬6,800元。圖／香奈兒提供
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香奈兒的「CHANEL」字母以各種不同的排列方式出現在服裝、帽子、手套等多款單品...
香奈兒的「CHANEL」字母以各種不同的排列方式出現在服裝、帽子、手套等多款單品上。圖／香奈兒提供
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貝殼造型包款非常有趣。圖／香奈兒提供
貝殼造型包款非常有趣。圖／香奈兒提供
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彩色繩結交織皮革軟木底涼鞋，37,000元。圖／香奈兒提供
彩色繩結交織皮革軟木底涼鞋，37,000元。圖／香奈兒提供
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同時具備飾品與包包的概念也再次被強調，像是想傳遞「雙手可以更自在」的鍊帶雙包特色...
同時具備飾品與包包的概念也再次被強調，像是想傳遞「雙手可以更自在」的鍊帶雙包特色鮮明，揹法就像穿上外套一樣簡單。圖／香奈兒提供
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把沙子裝進包包裡面，就像隨身把海灘帶著走。圖／香奈兒提供
把沙子裝進包包裡面，就像隨身把海灘帶著走。圖／香奈兒提供
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粉色網紗花朵低跟涼鞋，28,800元。圖／香奈兒提供
粉色網紗花朵低跟涼鞋，28,800元。圖／香奈兒提供
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藍粉透視沙灘排球造型硬殼包，42萬2,600元。圖／香奈兒提供
藍粉透視沙灘排球造型硬殼包，42萬2,600元。圖／香奈兒提供
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巨大珍珠化身斜紋軟呢鍊帶包的提把。圖／香奈兒提供
巨大珍珠化身斜紋軟呢鍊帶包的提把。圖／香奈兒提供
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象牙白CHANEL軟木鞋，28,300元。圖／香奈兒提供
象牙白CHANEL軟木鞋，28,300元。圖／香奈兒提供
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鵝黃色CHANEL皮革露指手套，22,800元。圖／香奈兒提供
鵝黃色CHANEL皮革露指手套，22,800元。圖／香奈兒提供
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黑色CHANEL透視低跟穆勒鞋32,700元，黑色交織斜紋軟呢珍珠提把鍊帶包，價...
黑色CHANEL透視低跟穆勒鞋32,700元，黑色交織斜紋軟呢珍珠提把鍊帶包，價格未定。圖／香奈兒提供
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CHANEL水晶鑲飾字母耳環，31,200元。圖／香奈兒提供
CHANEL水晶鑲飾字母耳環，31,200元。圖／香奈兒提供
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淡紫色遮陽傘印花荷葉邊吊帶裙23萬4,800元，襯衫13萬4,100元，開衩寬褲...
淡紫色遮陽傘印花荷葉邊吊帶裙23萬4,800元，襯衫13萬4,100元，開衩寬褲10萬9,500元，黑色珍珠扣飾腰帶43,700元，黑色CHANEL透視低跟穆勒鞋32,700元。圖／香奈兒提供
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貝殼造型包款非常有趣。圖／香奈兒提供
貝殼造型包款非常有趣。圖／香奈兒提供
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黑色菱格紋鏈帶式腰包，12萬6,800元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋鏈帶式腰包，12萬6,800元。圖／香奈兒提供
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香奈兒春夏刻劃輕鬆自在的海灘派對。圖／香奈兒提供
香奈兒春夏刻劃輕鬆自在的海灘派對。圖／香奈兒提供
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檸檬黃、薄荷綠傳遞出舒爽的清新氣息，今年Pantone公布的年度色「活珊瑚」同樣...
檸檬黃、薄荷綠傳遞出舒爽的清新氣息，今年Pantone公布的年度色「活珊瑚」同樣也沒有缺席。圖／香奈兒提供
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喇叭狀寬褲同樣也以拉鍊控制開岔高度，增添穿搭變化。圖／香奈兒提供
喇叭狀寬褲同樣也以拉鍊控制開岔高度，增添穿搭變化。圖／香奈兒提供
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香奈兒沙灘
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