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只剩幾天！4間名店「2月底熄燈」 60年回憶畫句點

2019-02-14 16:43聯合報 記者陳睿中╱即時報導

2月14日是西洋情人節，但也代表僅有28天的2月份已經過了一半。自今年1月起，就有包括大阪新世界串炸達摩、永福樓等多間餐飲名店、老店，公佈將於2月底劃下句點，若是想要回味的民眾，建議把握最後的時光品嚐，抓住舌尖回憶的尾巴。

《芳月亭食堂》

位於彰化的芳月亭食堂，1945年以小攤開始經營，並於1960年起以店面型態經營，已經有超過一甲子的歲月，是當地極具代表性、歷史悠久的傳統台菜料理，其中招牌的「炸粿淋肉燥」、鹹蛋炒花枝等料理，也是許多彰化人從小吃到大的回憶。但隨著時代轉變，預計將於2月28日結束經營。

地址：彰化縣彰化市中正路一段492號

電話：04 723 4567

結束時間：2月28日

《永福樓》

由於高額租金、來客數減少等因素，位於台北東區的老字號江浙餐廳「永福樓」，預計於2月24日歇業。

經營已經超過40年的永福樓，是許多政商名流、公司行號聚餐設宴的熱門地點，許多名人均曾是座上嘉賓。不僅有北京烤鴨等經典招牌，還有廣式餐點、小吃點心可供選擇。在現有店面結束營業之後，未來永福樓是否會另闢他處、重起爐灶，也成為許多資深饕客的關心重點。

地址：台北市大安區忠孝東路四段59號

電話：02 2752 8232

結束時間：2月24日

《大阪新世界串炸達摩》

創業於昭和4年（1929年）的大阪新世界串炸達摩，乃是大阪當地知名的串炸老店，供應多元化的串炸菜單以及下酒小菜，是不少台灣玩家赴關西旅遊時必吃的名店。

大阪新世界串炸達摩於2015年12月正式登台，唯一一間門市座落於台北市長安東路、天津街口。儘管剛慶祝完在台3週年，但是大阪新世界串炸達摩日前已經於官方臉書宣佈，將於2月底正式退出台灣。

地址：台北市中山區長安東路一段15號

電話：02 2523 3037

結束時間：2月28日

《豚骨一燈信義店》

於2017年3月在台開設一號店的豚骨一燈，乃是日本知名拉麵名店「麵屋一燈」的姊妹品牌，主打使用豚骨、魚介所熬製的湯頭，供應白豚拉麵、魚介拉麵等拉麵料理。

由於租約到期，豚骨一燈位於統一時代百貨的創始店，將於2月24日劃下句點，在台僅剩桃園台茂店會繼續營業。

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號

電話：02 2723 7761

結束時間：2月24日

豚骨一燈信義店，因租約到期，2月24日結束營業。記者陳睿中／攝影
豚骨一燈信義店，因租約到期，2月24日結束營業。記者陳睿中／攝影
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提供日式串炸的大阪新世界串炸達摩，預計將於2月底退出台灣。圖／取自串炸Kushi...
提供日式串炸的大阪新世界串炸達摩，預計將於2月底退出台灣。圖／取自串炸Kushikatsu Daruma Taipei 串カツだるま台北店粉絲頁
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芳月亭是彰化極具代表性的老字號台菜餐廳。記者何烱榮／攝影
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江浙料理名店「永福樓」，將於2月24日劃下句點。記者黃義書／攝影
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