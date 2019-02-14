購機送精靈球 華碩ZenFone Max Pro(M2)抓寶整天還有電

2019-02-14 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



據調查，57%的消費者在購機時最注重電池續航力，加上抓寶熱持續不退、追劇族不放過任何空檔、電競迷更是關注操作流暢不間斷，這些手機片刻不離手的族群都讓大電量手機尤其受到矚目！

繼年初開賣的ASUS ZenFone Max (M2)，開賣24小時內即突破15,000台銷量之後，華碩今再推出ZenFone Max Pro (M2)，5000mAh超大電量，最長可達2天的驚人續航，觀看YouTube影片更可持續達19小時！即日起於全台華碩行動通訊專賣店與各大電商平台開賣，建議售價10,990元，首批限量贈送價值1,490元的「任天堂精靈球Plus」早鳥禮，讓大家打怪、抓寶持續有電不間斷。

ASUS ZenFone Max Pro (M2)具有6.3吋FHD+大螢幕，以及90%高屏佔比，採用第六代康寧Gorilla強化玻璃包覆的3D曲面機身，更堅固防刮；內在則搭載採用Qualcomm人工智慧引擎的Snapdragon 660處理器，加上4GB記憶體及128GB儲存空間，幫助使用者不管是執行手遊或是多工作業都能流暢執行。