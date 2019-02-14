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情人節忘記買禮物？ 這3招幫你拯救愛情

2019-02-14 15:31聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

今天是2/14西洋情人節，想好給另一半什麼驚喜了嗎？如果你的女友是貼心省錢的小資女，嘴巴上說著不用禮物，但身為男友的你，還是要略表心意，這樣才能讓感情增溫。然而，想表達情意不一定要花大把鈔票，從小地方就能感受到你的用心，即便是一顆普通的巧克力，女友也能感受到你對她的重視哦！

1.趕快手刀買一盒美美的巧克力

相信不管哪個女孩，在情人節收到巧克力禮盒一定會開心轉圈。如果你真的不知道買哪款好，今年GODIVA推出的情人節系列，絕對是最無雷的選擇。無論是外觀還是內裝，GODIVA巧克力大師將戀人細膩的情感投入到2019情人節限定巧克力系列的創作中，讓每一顆巧克力都是浪漫的化身，推出「仙女蛋糕」造型的巧克力。外盒部分則有珠寶盒、愛心造型，每一款都能幫你收服女孩的心。

2.情人節限定包裝表情意

雀巢今年獻上浪漫滿分的「雀巢奇巧KitKat玫瑰巧克力」。繽紛唯美的粉紅包裝有六款字句，雙雙創意組合可拼出專屬的戀愛密語，從友達以上戀人未滿的「Best Friend」、單戀傾心的「Dear You」，戀愛達陣的「Love Love」。情人節限定版，即日起全家便利商店限量獨家上市，平均單店只有12片，售價39元，至3月12日享第二片六折優惠，特別適合小資族買來略表心意。

3.心意藏在細節裡

甜蜜蜜的日子，除了送巧克力之外，不妨也帶女友去吃甜滋滋的冰淇淋。Cold Stone酷聖石於2/14-2/17推出期間限定優惠，除了購買中杯以上冰淇淋享同SIZE第二杯20元，再送你「愛心蠟燭」，一杯平凡的冰淇淋透過浪漫的燭光加持，快把握機會告訴心儀的對象你的心意吧。

雀巢奇巧KitKat玫瑰巧克力。圖／雀巢提供
雀巢奇巧KitKat玫瑰巧克力。圖／雀巢提供
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Cold Stone送「愛心蠟燭」表心意。圖／擷取自Cold Stone
Cold Stone送「愛心蠟燭」表心意。圖／擷取自Cold Stone
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GODIVA情人節系列。圖／GODIVA提供
GODIVA情人節系列。圖／GODIVA提供
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巧克力情人節冰淇淋
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