紐約時裝周／少時潤娥看MK秀 勁舞迪斯可女孩

2019-02-14 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MICHAEL KORS昨天在紐約發表2019秋季系列，選址於紐約證券交易所舊址Cipriani Wall Street宴會廳，旋轉水晶球、奢華吊燈、天鵝絨窗簾，為一場勁舞女孩的秋裝揭開序幕，奢華皮草大衣、浮誇帽飾、閃亮晚裝，打造派對女孩置身華麗城市的熱鬧。

以富庶感為基調的都會穿搭，向來是設計師Michael Kors的強項，如今在秋季系列回魂，賦歸迪斯可舞廳的復古閃亮，使得Collection 2019秋季系列的女子迷人多情且浪漫，將七○年代紐約的浮華世界表露無遺，當時的戲劇、電影與舞蹈元素，以及貝蒂米勒（Bette Midler）、滾石主唱米克傑格太太比安卡傑格（Bianca Jagger）、芭蕾巨星巴瑞雪尼可夫（Mikhail Baryshnikov）等人的形象，都成為設計靈感，展現出紙醉金迷的都會風采。