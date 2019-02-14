紐約時裝周／少時潤娥看MK秀 勁舞迪斯可女孩
MICHAEL KORS昨天在紐約發表2019秋季系列，選址於紐約證券交易所舊址Cipriani Wall Street宴會廳，旋轉水晶球、奢華吊燈、天鵝絨窗簾，為一場勁舞女孩的秋裝揭開序幕，奢華皮草大衣、浮誇帽飾、閃亮晚裝，打造派對女孩置身華麗城市的熱鬧。
以富庶感為基調的都會穿搭，向來是設計師Michael Kors的強項，如今在秋季系列回魂，賦歸迪斯可舞廳的復古閃亮，使得Collection 2019秋季系列的女子迷人多情且浪漫，將七○年代紐約的浮華世界表露無遺，當時的戲劇、電影與舞蹈元素，以及貝蒂米勒（Bette Midler）、滾石主唱米克傑格太太比安卡傑格（Bianca Jagger）、芭蕾巨星巴瑞雪尼可夫（Mikhail Baryshnikov）等人的形象，都成為設計靈感，展現出紙醉金迷的都會風采。
這場大秀像是場午夜盛會，人們熱愛紐約齊格菲劇院（Ziegfeld Theater），也鍾愛恣意裝扮，穿梭卡內基音樂廳、玫瑰島舞廳，當年鮑勃佛西（Bob Fosse）夫妻檔傳奇的身影仿佛就在眼前；發表會場隔壁的傳奇夜店Studio 54也成為本次靈感來源，轉變為服裝上的印花。Michael Kors將時代、街景轉進舞動不停的舞池中，打造一整座七○年代紐約的樣貌，飛行員眼鏡、報童帽、亮面舞衣、矜貴的人工皮草大衣，都造就秀上模特兒風情萬種的姿態，謝幕時邀請高齡75歲的傳奇歌手Barry Manilow登場演唱經典的《Copacabana》，讓整座秋季發表秀現場變身光芒四射的豪華舞廳。
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