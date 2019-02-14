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迷彩皮革帥慘了啊！筆記本也數位化 搶攻型男

2019-02-14 15:15聯合報 記者孫曼╱即時報導

數位化的溝通方式是不可逆的趨勢，以書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc）也是最積極將數位化的時尚精品先驅之一。自2017年開始，萬寶龍便推出數位擴增筆記本，結合傳統書寫經驗和數位化的工作模式，也反映這個時代社會人士工作方式轉移的需求。如今，新一代的數位筆記本結合更為成熟的技術，並且翻新外型，共有黑色與藍色迷彩兩款，以及以賽車內裝為設計靈感的紅黑配色款，搶攻新世代潮男的心。

可線上或離線作業的數位擴增筆記本，維持傳統書寫工具和紙張的書寫方式，但寫好的內容可以直接管換到數位裝置上，完美提升工作效率。除了既有的11種語言（包括英文、德文、俄文、西班牙文、義大利文和中文等）的書寫文字辨識功能，新一代數位筆擴增筆記本新增即時模式（Live Mode）功能，書寫或素描的內容將可透過萬寶龍Hub應用程式即時呈現在螢幕上，在開會時可以同與會者即時分享。

數位擴增筆記本採用皮革封套或拉鍊式外殼設計，全新的Saffiano綠色/灰色迷彩、藍色/灰色迷彩、以及都市競速典藏款（Urban Spirit Racing)，三種皮革封套，其中都市競速典藏款以古董賽車內裝為靈感，結合平滑柔軟的穿孔式皮革與特殊紅黑設計的提花襯裡。除了時尚外殼，整組包括電子數位轉換器、一支書寫工具、格線紙張之筆記本、裝置充電用USB線、三支原子筆筆芯以及更換筆芯用的小鉗子。長效電池可持續使用8小時、待機時間長達一周。

萬寶龍匠心系列迷彩藍數位擴增筆記本，25,400元。圖／萬寶龍提供
萬寶龍匠心系列迷彩藍數位擴增筆記本，25,400元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍匠心系列迷彩綠數位擴增筆記本，25,400元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍Urban Spirit都市典藏競速系列數位擴增筆記本，25,400元。圖...
萬寶龍Urban Spirit都市典藏競速系列數位擴增筆記本，25,400元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍Urban Spirit都市典藏競速系列數位擴增筆記本，25,400元。圖...
萬寶龍Urban Spirit都市典藏競速系列數位擴增筆記本，25,400元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍新一代數位擴增筆記本，各25,400元。圖／萬寶龍提供
萬寶龍新一代數位擴增筆記本，各25,400元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍匠心系列迷彩綠數位擴增筆記本，25,400元。圖／萬寶龍提供
萬寶龍匠心系列迷彩綠數位擴增筆記本，25,400元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍新一代數位擴增筆記本，各25,400元。圖／萬寶龍提供
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