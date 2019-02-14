風格咖啡／深夜的告解所 僅1個座位的台北咖啡館

2019-02-14 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



入夜的台北街頭，高聳沒入暮色的台北101兀自靜靜佇立著，信義路上，結束一天辛勞準備返家的人們行色匆匆，腳步片刻不想停留，彼此形成一幅強烈的視覺對比。

霎時，目光被街角一間透著昏暗燈光的木造老屋所吸引，瞥見門口一旁的木質立地招牌，一盞街燈、枯樹，與遠方塔樓交織出帶點孤寂感的風景畫，上頭寫著店名「一席/Alone Together」，原來，這裡是間「超微型」的巷口咖啡店。

滿懷好奇心走進店裡一探究竟，大小僅1.5坪室內空間，恰好能容納一位客人與咖啡師，感覺再多出一個人，便會顯得侷促擁擠了。

悄然入座在唯一的榻榻米客席上，耳邊首先傳來的是渾厚帶點磁性嗓音的黑膠英文老歌，彷彿在替這場單人專屬的咖啡舞台劇暖身般，台上演員只見咖啡師，填壓咖啡粉的手正飛舞著，台下觀眾只有我獨自一人，沒有多餘的干擾，就這樣靜靜地欣賞表演。

一席的店主名叫「小高」，在咖啡這領域已默默耕耘超過20年，曾經開過上百坪的人氣咖啡廳，卻在中年時，選擇以這樣的「小舞台」詮釋對於咖啡的熱愛，他笑說：「就是種回歸初心的過程吧！」

對小高而言，「泡咖啡店是段美好的青春回憶」，原來是年輕時，他為了學藝曾遍訪咖啡店，「後來慢慢發現一家好的店，不單是講究咖啡煮得多好喝，也包含氛圍的營造」；但時下的咖啡店，不少店主或許太專注於技巧的鑽研，卻往往忽略了客人的真實感受。

於是在兩年前，「重操舊業」開了這家微型咖啡店，他想證明，「就算一間店縮到如此小的規模，但依舊可以玩出大大的感動」。

小高說，「在以前還沒有串流音樂的年代，其實台北很多咖啡店是以音樂好聽聞名」，這些過往的記憶，也反映在一席，從跨進店門開始，店主設定的燈光、播放的音樂，都讓人輕易感受到他想要傳達的態度。

或許，也正是因為「向青春致敬」的初衷，讓小高在決定咖啡品項時，特地列入在一般咖啡廳已經很少見的「康寶藍」，他說，「康寶藍曾經是義式咖啡廳必備的飲品，但隨著卡布、拿鐵這類拉花咖啡出現後，就逐漸被客人遺忘了」。

小高沖煮的康寶藍，是非常「大人味」的那種，以泥炭威士忌入味的鮮奶油，與濃縮義式黑咖啡在口中互相激盪，喝起來口感有種爆炸感的「焦香味」，很老派卻也經典。

每周僅營業四天的一席，場景設定是深夜的咖啡店，獨自在這裡喝上杯咖啡，卻意外有種無以名狀的陪伴感，讓人不禁想起海明威小說《一個乾淨明亮的地方》裡，那些恐懼不安的人們，不斷流連於咖啡館、酒吧之間，只為了祈求有一處在黑暗中可以落腳的地方。