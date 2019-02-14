STAYREAL推台北城市限定系列 古蹟、珍奶穿上身！

2019-02-14 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



潮牌跨界找上政府公部門？台灣街頭潮牌STAYREAL與台北市政府觀光傳播局合作，看好推出城市意象限定聯名系列，以最具台北特色的「玩咖」、「文青」跟「吃貨」融入設計發想，讓粉絲將青花瓷、珍奶、雞排等圖騰穿上身，搶攻持續成長的觀光客商機。

這次STAYREAL推出的「潮酷玩台北：Undiscovered Taipei x STAYREAL」聯名系列，共有三款城市限定系列，包括「玩咖 Fun Lover」、「文青 Hipster」及「吃貨 Foodie」，並邀請人氣樂團宇宙人跨刀拍攝宣傳，感受三位團員們對於台北這座城市的熱愛。

聯名系列的玩咖款，以黑紅配色來展現燈火通明的都會夜生活；文青款採用藍色青花瓷與古蹟圖騰展現藝術氣息；吃貨款則以珍珠奶茶黃搭配特色小吃展現多元化的美食，觀光客來台必吃的珍奶、小籠包、臭豆腐、炸雞排等全都躍上身。