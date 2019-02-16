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環保時尚不可或缺！W10保溫杯新品上市

2019-02-16 08:30聯合新聞網 有.設計 uDesign

啜飲一口香醇，漫步在悠閒裡，享受陽光和W10帶來的美好，簡易收折，輕巧環保，為地球減少負擔。

圖/W10提供。
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W10是英國JOGROUP旗下的新品牌，JOGROUP在倫敦是以製造高級保溫杯聞名的悠久公司，同時也是全英市佔率第一的咖啡銷售通路COSTA COFFEE保溫杯供應商。

經過多年為高階品牌生產咖啡商品的經驗，以及對環保的關心，驅使JOGROUP設計和開發自有品牌。JOGROUP很自豪在2019年推出飲品品牌W10，而台灣則是全球第一個公開銷售的地區。

W10是一系列時尚，價格具競爭力且環保的品牌，擁有全球首款雙層不銹鋼折疊杯(專利申請號1815385.8)，以雙層不鏽鋼設計，最外層為201不鏽鋼，中間夾層為304不銹鋼，保溫保冷，最裡層是FDA認證不含BPA的PP材質，可盛裝碳酸飲料，底部矽膠防滑材質，同時可為杯墊。

圖/W10提供。
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簡易好收折，可從138mm折疊至65mm。附質感收納袋，可輕鬆置入口袋、包包，是為最環保時尚不可或缺的備品，讓世界因你我小小的行為而有些微的變化。

即日起至3/4，W10│不鏽鋼折疊隨身杯在有.設計uDesign獨家限定優惠NT990元。

時尚咖啡
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