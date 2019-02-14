抹茶控最愛！ 亞尼克「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」上市
年假過後，正是春暖花開的季節，業者紛紛推出新品迎接春季。主打生乳捲的亞尼克，特別以抹茶的鮮綠來詮釋綠意盎然的時節，推出春季限定的「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」，新品更首次與更YouTuber古娃娃聯名推薦，為抹茶愛好者開箱鑑賞。
「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」使用日本超過150年製茶歷史、多次天皇杯受賞茶園的滿壽多園產出的靜岡抹茶粉，結合北海道奶霜，呈現香氣深厚的經典抹茶味。Q彈柔軟的蛋糕包裹萬丹紅豆粒餡、滑溜爽口的日式蕨餅及香氣深厚濃郁的抹茶奶霜，一次品嘗多重口感。新品售價450元，4/2前至門市及捷運YTM蛋糕提領站購買享嚐鮮價429元，生乳捲日(6號)再享6%優惠。
此外，派塔專賣店「夢想村」同步推出春季新品「莓好樂園」、「香橘甜柚」，酸甜水果搭配酥脆派皮，以清爽果香呈現春天滋味。除了生乳捲、派塔之外，亞尼克於萬聖節、耶誕節必推的「點心杯」，是每年暢銷的限量商品。由日本直輸、每週限量更新款式的限量點心杯，這次推出充滿春天粉嫩氛圍的杯款造型，搭配焦糖蒸布丁、北海道奶霜及繽紛的新鮮水果，蛋奶香迷人口感，品嚐完還能蒐集的造型杯，週週不同款，可愛造型讓人每款都想蒐藏。
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