抹茶控最愛！ 亞尼克「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」上市

2019-02-14 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



年假過後，正是春暖花開的季節，業者紛紛推出新品迎接春季。主打生乳捲的亞尼克，特別以抹茶的鮮綠來詮釋綠意盎然的時節，推出春季限定的「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」，新品更首次與更YouTuber古娃娃聯名推薦，為抹茶愛好者開箱鑑賞。

「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」使用日本超過150年製茶歷史、多次天皇杯受賞茶園的滿壽多園產出的靜岡抹茶粉，結合北海道奶霜，呈現香氣深厚的經典抹茶味。Q彈柔軟的蛋糕包裹萬丹紅豆粒餡、滑溜爽口的日式蕨餅及香氣深厚濃郁的抹茶奶霜，一次品嘗多重口感。新品售價450元，4/2前至門市及捷運YTM蛋糕提領站購買享嚐鮮價429元，生乳捲日(6號)再享6%優惠。