Jo Malone最受矚目的新香！紫羅蘭菁萃、雞蛋花古龍水超想擁有

2019-02-14 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Jo Malone不僅經典款古龍水大受香迷喜愛，每次推出的限量款更是火速被粉絲搶空，2019年最受矚目的新香就是Violet & Amber Absolu紫羅蘭與琥珀菁萃和雞蛋花古龍水，雖然上市訊息都尚未揭露，但是已經在網路上引起熱烈討論，Jo Malone愛用者可得密切關注。

去年6月在台限量限點上市的Jo Malone玫瑰與白麝香菁萃，是Jo Malone第一款全新的頂級菁萃Absolu系列，捨棄前調、保留中調和基調，在相同的香氛中調下，卻能夠透過層次變化感受細膩微妙的香調變換，然後再由固定的基調去襯托整體香氛，每年6月都將推出一款年度中調花香，完整保留花朵從含苞、初綻到盛開的美好氣息，而Violet & Amber Absolu紫羅蘭與琥珀菁萃就是今年的新香，瓶身也以漸層紫色調傳遞紫羅蘭的優雅浪漫氛圍。

每年5月的Jo Malone Blossom限量系列同樣也是粉絲狂蒐的名單，國外香氛網站搶先揭露今年的新香，就是帶有度假風情的Frangipani Flower Cologne雞蛋花古龍水，清雅花香讓人聯想到峇里島、泰國的悠閒，鵝黃色的瓶身設計也展現夏日情懷。