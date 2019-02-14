沒打廣告也默默狂賣！快去買這幾款開架彩妝「隱藏版好物」

2019-02-14 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



走進藥妝店，面對架上琳琅滿目的彩妝，目光難免都被廣告主打款吸引，但其實開架彩妝中也有低調不打廣告照樣被瘋狂囤貨的「隱藏版好物」，如果沒用過快去試試看。

●1028超吸油蜜粉餅

台灣開架彩妝品牌1028以高CP值與高質感，光靠網友口碑好評爆發與持續回購就默默熱銷撐起一片天，其中隱藏版好物Top 1就是熱銷百萬顆的1028超吸油蜜粉餅，強調自然修飾、清爽不厚重，上市後以2分鐘售出1顆的驚人速度擄獲好評，就連大陸、香港、泰國、馬來西亞等鄰近國家也都掀起搶購旋風。

●1028 pH7.5深層清潔眼唇卸妝液

創下85萬瓶銷售佳績，除了經濟實惠，各美妝通路還有限定版可愛包裝，像是萊爾富限定的桃桃版、康是美限定的親親版、寶雅限定的滴滴版等，不宣傳也迅速被搶購一空，更成為外國觀光客來台必買地美妝伴手禮之一。

●1028我型我塑持色眉筆

上市不到三年就熱銷近50萬支，結合眉筆、眉刷與智慧型勾塑器的專櫃級設計，獨特六角錐形筆頭可輕鬆拿捏出自然的柔霧眉頭或加強眉鋒角度，搭配螺旋眉刷使眉型更為自然，筆身內建智慧型勾塑器能自己削出細緻筆峰，不特價、不促銷照樣狂賣。

●Za卸粧蜜