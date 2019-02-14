沒打廣告也默默狂賣！快去買這幾款開架彩妝「隱藏版好物」
走進藥妝店，面對架上琳琅滿目的彩妝，目光難免都被廣告主打款吸引，但其實開架彩妝中也有低調不打廣告照樣被瘋狂囤貨的「隱藏版好物」，如果沒用過快去試試看。
●1028超吸油蜜粉餅
台灣開架彩妝品牌1028以高CP值與高質感，光靠網友口碑好評爆發與持續回購就默默熱銷撐起一片天，其中隱藏版好物Top 1就是熱銷百萬顆的1028超吸油蜜粉餅，強調自然修飾、清爽不厚重，上市後以2分鐘售出1顆的驚人速度擄獲好評，就連大陸、香港、泰國、馬來西亞等鄰近國家也都掀起搶購旋風。
●1028 pH7.5深層清潔眼唇卸妝液
創下85萬瓶銷售佳績，除了經濟實惠，各美妝通路還有限定版可愛包裝，像是萊爾富限定的桃桃版、康是美限定的親親版、寶雅限定的滴滴版等，不宣傳也迅速被搶購一空，更成為外國觀光客來台必買地美妝伴手禮之一。
●1028我型我塑持色眉筆
上市不到三年就熱銷近50萬支，結合眉筆、眉刷與智慧型勾塑器的專櫃級設計，獨特六角錐形筆頭可輕鬆拿捏出自然的柔霧眉頭或加強眉鋒角度，搭配螺旋眉刷使眉型更為自然，筆身內建智慧型勾塑器能自己削出細緻筆峰，不特價、不促銷照樣狂賣。
●Za卸粧蜜
1997年與Za品牌一起誕生、持續熱銷20年的國民卸粧蜜，獲得無數網友真心認證、口碑激推為「最清爽的卸妝神器」，最大特色就是卸妝、清潔一個步驟同時完成，獨特凝膠質地清爽易推好沖洗，今年3月將推出復刻限定版包裝，採用品牌經典原始包裝的黃與綠設計元素，翻玩幾何視覺創意，採用更文青的黃綠線條配色，還有限量優惠發售的兩入組，收藏經典可千萬別錯過。
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