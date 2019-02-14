常說「我愛你」不代表最真心 感情好的情侶最常說這「6句話」

2019-02-14 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



情人節到來，讓兩人的感情更加濃情蜜意吧！開始交往時，總會一直對方，「為什麼都不說我愛你呢？」許多伴侶通常聽到要說出這三個字，都避之唯恐不及；其實時常把「我愛你」這三個字掛嘴邊的人也未必真心，又何必貪圖這虛榮的要求呢？反倒是惜字如金的另一半，才真正的能讓人另眼相看。

想知道身邊的人，是否真的愛你嗎？來看看他是否常說下面6句話，其實都比說「我愛你」更浪漫，也代表他更愛你。 永遠是最美、最帥的，這樣的話，即使聽起來是奉承，也會甜到心坎裡。圖／摘自 pexels 分享 facebook

你好迷人

情侶之間，彼此的稱讚是必須的，在對方眼中，永遠是最美、最帥的，這樣的話，即使聽起來是奉承，也會甜到心坎裡，還能讓感情升溫。 「需要我幫忙？」別吝嗇給予，讓這樣的愛延續吧！圖／摘自 pexels 分享 facebook

需要我幫你嗎？

互相依賴是彼此信任的一項考驗，即使對方來不及參與你的過去，但未來的日子，多一句「需要我幫忙？」的話，會覺得當下的對方，是值得一直走下去的對象，讓這樣的愛延續吧！別吝嗇給予。 即使面對困難跟窘境，也要「陪伴在你的身邊」。圖／摘自 pexels 分享 facebook

我都在這陪你

許多時候，面對困難窘境，常會覺得無助，沒有安全感，聽到這句「我都在你身邊」後，即使事情當下還在發生，也會很心安、冷靜的等待跟面對。獨立自主固然是一件很好的事情，但有時候被需要，對於伴侶，也是一種渴望的表現。 「我相信你」來讓彼此的感情升溫吧！圖／摘自 pexels 分享 facebook

我相信你

練習當個耳根子不軟的人，是非常難的，現今社會的資訊爆炸，每個人的隱私都岌岌可危，當還沒有親眼所見的事情，都以一句「我相信你」來讓彼此的感情升溫，同在一條船上，就該是這樣的態度，增加彼此的信任程度，感情才能恆久遠。 說句「謝謝」來感謝彼此的付出與珍惜，不把對方的真心當成理所當然。圖／摘自 pexels 分享 facebook

謝謝你

當習慣對方的一切時，時常忽略的往往是基本禮貌，千萬要記得，常說「謝謝」來感謝彼此的付出與珍惜，不把對方的真心當成理所當然，也是感情久遠的經營之道。 「對不起」表現的誠懇，更能讓彼此的信任度增加。圖／摘自 pexels 分享 facebook

對不起

承認錯誤，不是一件羞恥的事情，更是一件勇敢、責任、有肩膀的態度。情侶之間不管誰對誰錯，總是有需要為彼此低頭認錯的時候，這時的「對不起」表現的誠懇，更能讓彼此的信任度增加；換句話說，別太濫用這個特權，久而久之也會變成放羊的孩子。