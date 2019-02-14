阿瘦「萬步健康鞋」85折 還有理想大地住宿券抽獎
甫開春阿瘦A.S.O皮鞋就祭出優惠，推出全館商品5折起，是入手新款機能型「萬步健康鞋」的好時機，此外，還有滿額贈和抽獎活動，延續新春的歡慶氛圍。
為呼應現代人重視健康，將走路納入運動方式，阿瘦皮鞋以此打造全新的「A.S.O萬步健康鞋」，規律的健走可鍛鍊身體各部位，加大、加快步伐則需要一雙好穿耐走、可保護足部的鞋履；健康萬步鞋的特色在於「全能超氣墊」的研發，提升減壓抗震功能，衝擊吸收性能相較一般乳膠鞋墊可高出2至3倍，鞋墊為配合步行時重心的移動，針對外弓吸震、內弓支撐、橫弓推進等不同位置的需要提供緩衝，進而帶來穿著舒適度。
阿瘦皮鞋自即日起至3月4日止全館消費5折起，單筆消費滿6千元則加贈價值690元的日式花瓷餐具6入禮盒。備有上述全新氣墊的萬步健康鞋，也在阿瘦皮鞋的開春優惠中，推出85折體驗價，若搭配購入健康衣著、休閒包款、Fitbit智慧手表、輝葉跑步機等組合商品，則再下折扣享萬步健康鞋75折，還可參加抽獎，有機會獲得理想大地豪華套房平日住宿券1張。此外，阿瘦皮鞋邀請會員歡慶元宵節，在2月16、17日兩天回門市吃湯圓、烤棉花糖，相關優惠與活動可至官網查詢。
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