阿瘦「萬步健康鞋」85折 還有理想大地住宿券抽獎

2019-02-14 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



甫開春阿瘦A.S.O皮鞋就祭出優惠，推出全館商品5折起，是入手新款機能型「萬步健康鞋」的好時機，此外，還有滿額贈和抽獎活動，延續新春的歡慶氛圍。

為呼應現代人重視健康，將走路納入運動方式，阿瘦皮鞋以此打造全新的「A.S.O萬步健康鞋」，規律的健走可鍛鍊身體各部位，加大、加快步伐則需要一雙好穿耐走、可保護足部的鞋履；健康萬步鞋的特色在於「全能超氣墊」的研發，提升減壓抗震功能，衝擊吸收性能相較一般乳膠鞋墊可高出2至3倍，鞋墊為配合步行時重心的移動，針對外弓吸震、內弓支撐、橫弓推進等不同位置的需要提供緩衝，進而帶來穿著舒適度。