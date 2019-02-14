刷卡報告顯示 三成的人情人節當天才選禮物

2019-02-14 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



甫過完農曆新年，一年一度的情人節也來到，為了向心儀的另一半表達愛意，情侶們無不使出渾身解數浪漫慶祝，根據萬事達卡「愛情指數」統計資料顯示，在情人節的慶祝方式及行程安排上，與情人共赴餐廳吃大餐跟到旅館慶祝情人節相較，台灣情侶更願意花錢購買鮮花以及首飾來取悅情人 ，2018年台灣民眾在情人節購買鮮花與首飾的刷卡金額與前次報告相較，分別成長了10%與15%。

從萬事達卡「愛情指數」也發現，近三成亞太地區民眾在情人節當天才選購情人節禮物；在情人節禮物品項上，亞太地區的情侶則最愛和情人在旅館來歡度浪漫夜晚，旅館消費金額位居2018年亞太區情人節送禮品項榜首，其次為餐廳吃大餐與旅行的交通支出。

隨著網路購物的快速到貨優勢，在情人節當天為情人創造驚喜，變得易如反掌，民眾不僅可以透過便捷的網路購物，即時與愛人浪漫慶祝情人節的到來，共享美妙體驗。和前次報告相較，2018年全球情人節線上購物交易量也大幅成長76%。

台灣地區因情人節恰巧落在農曆新年小年夜，返鄉潮沖淡情人節的影響，2018年情人節總消費金額不增反減，和前次報告相較，整體情人節消費金額減少11%。受惠於網路購物快速到貨的優勢，近三成的亞太區民眾於情人節當天才秒刷愛的禮物。2018年亞太區情人節線上網購禮物交易訂單量，和前次報告相較則是成長32%。