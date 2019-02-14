男送女友情人節禮物排行 第一名是這個

2019-02-14 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



今天是情人節，許多情侶為了選購情人節禮物傷腦筋。月老銀行隨機問卷325位未婚男女，進行「情人節禮物大調查」，結果顯示高達6成以上的受訪者會購買禮物送對方。交往時間1年內者，62.5％選購3千元以內的禮物金額；交往時間1至2年者，58.4％禮物金額在3千至5千元左右；交往時間2年以上者，63.7％選購5千元以上的禮物。

月老銀行兩性顧問曹雅芳表示，許多情人甚至有意追求者，認為在情人節送對方禮物，是最能展現愛意的方式。而選購禮物的金額則會隨交往時間有所不同。調查顯示，男性準備贈送女友的禮物排行榜，第一名是飾品，其次皮包。女性準備贈送男友的禮物，則以服飾為首選，第二是皮夾。

31歲任職科技業的阿強表示，目前交往6個月左右，自己很不會選禮物，所以會坦白告訴女友，預算2500元以下，讓她自己購買喜歡的禮物。36歲交往時間4年的ALEX說，基本上會準備玫瑰花，禮物部分則打算購買戒指，可能當天向女友求婚。29歲的阿MAY說，自己很喜歡玩夾娃娃機，希望男友能帶她去玩，不限金額，夾到開心。

曹雅芳表示，無論任何節日，送禮仍以量力而為當原則。如果對方有直接表示想要的禮物，若本身經濟許可，可依現狀達成對方的願望。但若經濟並不寬裕，絕對不要打腫臉充胖子，略盡心意或坦白告知，以避免往後必須不斷滿足對方的無盡物質慾望。